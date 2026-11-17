С 24 по 30 ноября в Бишкеке состоятся чемпионат и первенство Азии по таэквондо ГТФ. Местом проведения международных соревнований станет спортивный комплекс «Жаштык Арена».

Организаторами турнира выступают дирекция по неолимпийским видам спорта и Федерация таэквондо ГТФ Кыргызской Республики. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 1 тысячи 500 спортсменов из 25-30 стран Азии.

Соревнования будут проходить одновременно на шести доянгах (соревновательных площадках).

Особенностью турнира станет использование современной электронной системы проведения соревнований, разработанной отечественной компанией. Это важный шаг в развитии спортивных технологий КР и предмет особой гордости, демонстрирующий, что отечественные специалисты способны создавать современные технологические решения, соответствующие международному уровню.

В рамках чемпионата также состоится Фестиваль цветных поясов, в котором примут участие дети от 6 до 18 лет.

Для Кыргызстана это одно из крупнейших международных событий в сфере единоборств в 2026 году. Отечественные спортсмены смогут выступить на домашнем турнире и продемонстрировать свое мастерство при поддержке родных болельщиков.

Вход для зрителей свободный.