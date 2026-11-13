В Бишкеке раскрыли финансовую пирамиду BitEvolution. Есть задержанная

В Бишкеке задержана одна из основных фигуранток уголовного дела об организации предполагаемой финансовой пирамиды под названием BitEvolution. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Первомайского района.

По данным милиции, в ноябре 2026 года в правоохранительные органы обратились граждане, заявившие о возможном мошенничестве со стороны организаторов компании.

По словам потерпевших, представители BitEvolution обещали высокую прибыль и удвоение вложенных средств. Войдя в доверие к гражданам, они получили от них деньги, однако обещанные выплаты не произвели и скрылись.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Организация финансовых пирамид» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УВД Первомайского района установили и задержали одну из основных фигуранток дела — гражданку К.Г.Э., 1964 года рождения. Женщину доставили в следственную службу и водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время следователи проверяют ее возможную причастность к аналогичным преступлениям, а также устанавливают других лиц, которые могли участвовать в предполагаемой финансовой пирамиде.

Милиция просит граждан, пострадавших от деятельности BitEvolution либо располагающих информацией о ее организаторах, обращаться по телефону +996505131113 или 102.

Расследование продолжается. Сумма предполагаемого ущерба и количество потерпевших пока не уточняются.