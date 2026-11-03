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В Бишкеке пройдут Дни немецкого языка

10:01, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

В Бишкеке с 9 по 14 ноября состоятся Дни немецкого языка. В рамках праздничной программы жителей и гостей столицы ждут концерты, кинопоказы, интеллектуальная игра, информационная ярмарка и музыкальные мероприятия.

Как сообщают организаторы, праздник подготовлен совместно с посольством Австрии в Астане и посольством Швейцарии в Бишкеке. Его цель — познакомить кыргызстанцев с многообразием немецкого языка и культуры, а также рассказать о возможностях образования и работы в немецкоязычных странах.

Открытие Дней немецкого языка состоится 9 ноября в 19.00 в München Pub на улице Токтогула, 87. Гостей ждет концерт немецкого автора-исполнителя Матце Росси в сопровождении кыргызской музыкантки Мээрим Сабатовой.

Программа продолжится 10 ноября. В 18.00 в кинотеатре «Ала-Тоо» покажут австрийский фильм «История Франца», а в 20.30 в Pivo.kg состоится интеллектуальная игра, посвященная немецкому языку.

11 ноября в 18.00 в кинотеатре «Ала-Тоо» пройдет показ швейцарского фильма «Привет, Бетти».

12 ноября в 14.00 в офисе DAAD Центральная Азия организуют ярмарку возможностей. Посетители смогут узнать о перспективах образования, учебы и работы в Германии, Австрии и Швейцарии. В этот же день в 18.00 в кинотеатре «Ала-Тоо» покажут германский фильм «По ту сторону голубой границы».

Завершатся мероприятия 14 ноября в KinoBar на улице Саякбая Каралаева, 38. В 15.00 здесь проведут мастер-класс от диджея из Швейцарии, а в 22.00 начнется дискотека с его участием.

Вход на все мероприятия свободный. Предварительная регистрация не требуется, однако количество мест ограничено.

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