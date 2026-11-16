В Бишкеке произошли два ДТП. Машина протаранила автобус
В Бишкеке и его окрестностях произошли два дорожно-транспортных происшествия с участием общественного транспорта и легковых автомобилей.
Первая авария произошла в Чон-Арыке. По предварительной информации, легковой автомобиль протаранил автобус. Обстоятельства столкновения пока неизвестны.
Второе ДТП зарегистрировано на пересечении Южной магистрали и проспекта Чингиза Айтматова. Там столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.
Информации о погибших и пострадавших в результате обеих аварий пока нет.
Причины и обстоятельства происшествий уточняются. Официальных комментариев правоохранительных органов пока не поступало.