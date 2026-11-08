В Бишкеке ожидается дождь, переходящий в снег. Прогноз погоды на 9-11 ноября

В Бишкеке к середине недели ожидаются осадки. Такой предварительный прогноз дают синоптики.

9 ноября будет переменная облачность. Ночью похолодает до +9 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +26 градусов.

11 ноября ночью прогнозируют +8 градусов. Днем воздух прогреется до +18 градусов, будет пасмурно.

12 ноября ночью ожидается дождь, переходящий в снег, и лишь +2 градуса. Днем потеплеет не намного — до +6 градусов, будет дождливо.