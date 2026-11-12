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В Бишкеке отметили День Победы Азербайджана

21:40, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

В Кыргызско-Турецком университете «Манас» состоялось праздничное мероприятие, организованное посольством Азербайджана в Кыргызстане по случаю Дня Победы, который отмечают 8 ноября. 

По данным диппредставительства, встреча собрала сотрудников дипломатического корпуса братских стран, депутатов Жогорку Кенеша, сотрудников МИД КР, а также известных деятелей науки и культуры.

Официальная часть вечера началась с демонстрации документального фильма об истории освобождения Карабаха. Участники мероприятия отметили, что эта победа стала общей радостью и предметом гордости для всех тюркских и братских народов.

Посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов в своей речи подчеркнул историческую значимость 8 ноября для восстановления территориальной целостности страны. Дипломат особо поблагодарил Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан и Турцию за братскую помощь в строительстве школ и возрождении инфраструктуры на освобожденных землях, а также рассказал о шагах Баку по достижению прочного мира в регионе.

Выступившие на вечере кыргызские политики и лидеры диаспор отметили высокий уровень двусторонних отношений и важность укрепления гуманитарных связей. Особое внимание в их речах было уделено роли миротворческих инициатив и дружеской поддержке, которую народы двух стран оказывают друг другу на протяжении многих лет.

Завершилось торжество яркой концертной программой с исполнением известных азербайджанских национальных мелодий. После концерта гостей пригласили на праздничный прием с блюдами традиционной кухни, главным украшением которого стал классический шах-плов.

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