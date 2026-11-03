В Бишкеке опечатали две крупные аптеки, они закрыты около недели. Об этом пишут пользователи соцсетей.

В департаменте лекарственных средств и медицинских изделий подтвердили информацию 24.kg. По данным ведомства, речь о центральной аптеке на пересечении улиц Абдрахманова и Московской и аптеке «Адмирал» в районе пересечения улицы Токтогула и проспекта Чингиза Айтматова.

«Аптеки опечатало следственное управление Государственной таможенной службы в рамках уголовного дела. Какого конкретно, нам неизвестно», — отметили в ДЛСиМИ.

В пресс-службе ГТС отметили, что предоставят официальную информацию позже.