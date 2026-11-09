В Бишкеке автобусный маршрут № 36 тоже разделили на два направления

В Бишкеке проведена оптимизация автобусного маршрута № 36 для улучшения организации пассажирских перевозок. Об этом сообщает столичная мэрия.

Читайте по теме В Бишкеке автобусный маршрут № 23 разделили на два направления

С 12 ноября ранее действовавший по полукольцевой схеме маршрут № 36 будет разделен на два самостоятельных направления — № 36 и 39.

Изменение направлено на совершенствование маршрутной сети, повышение удобства пассажиров и обеспечение более стабильной работы общественного транспорта.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/2 Фото мэрии Бишкека

Работа по оптимизации городских автобусных маршрутов и улучшению качества пассажирских перевозок будет продолжена.