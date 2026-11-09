В Бишкеке 8 ноября побит очередной климатический рекорд. По данным сайта «Погода и климат», вчера в столице зафиксировали +27,5 градуса тепла.

Норма среднемесячной температуры ноября для Бишкека составляет +4,2 градуса.

За все время наблюдений самым холодным стал ноябрь 1952 года со среднемесячной температурой -4,1 градуса.

Самым теплым — в 2023-м со средней температурой +9,1 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.