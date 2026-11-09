USD87.45EUR97.75RUB1.08
24.kg

В Бишкеке 8 ноября побит очередной климатический рекорд

09:47, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айбек СУЛТАНОВ

В Бишкеке 8 ноября побит очередной климатический рекорд. По данным сайта «Погода и климат», вчера в столице зафиксировали +27,5 градуса тепла. 

Норма среднемесячной температуры ноября для Бишкека составляет +4,2 градуса. 

За все время наблюдений самым холодным стал ноябрь 1952 года со среднемесячной температурой -4,1 градуса. 

Самым теплым — в 2023-м со средней температурой +9,1 градуса. 

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Материалы по теме

Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 ноября: будет солнечно и тепло

В Бишкеке ожидается дождь, переходящий в снег. Прогноз погоды на 9-11 ноября

Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 ноября: днем еще тепло

Октябрь 2026 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 ноября: без осадков

Теплая погода сменится дождем. В Кыргызстане ожидается резкое похолодание

Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 ноября: днем без осадков

Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 ноября: ожидаются дожди

Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 ноября: днем еще тепло

Когда ждать похолодания в Кыргызстане. Прогноз погоды на ноябрь

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

«Экзамен для кандидатов сделали как для ученых» — Суваналиев о выборах

 

В Кыргызстане насчитали более 4,4 миллиона избирателей перед выборами президента

 

Выборы президента. «Бутун Кыргызстан» поддержит кандидатуру Исхака Масалиева

 

Исхак Масалиев выдвинул свою кандидатуру на должность президента

 

ЦИК предупредила чиновников о недопустимости вмешательства в выборы

 

Оппозиция готовит единого кандидата в президенты. Названы четыре претендента

 

Общество

Юношеская сборная Кыргызстана по футзалу проиграла соперникам из России

 

В Бишкеке автобусный маршрут № 23 разделили на два направления

 

В двух микрорайонах Бишкека временно отключат воду

 

В Бишкеке 8 ноября побит очередной климатический рекорд

 

Глава ФИФА передумал увеличивать число команд на чемпионатах мира до 64

 

Возможный перенос Кубка Азии прокомментировали в Кыргызском футбольном союзе

 

Атака на Иран

Возобновление ударов по Ирану крайне маловероятно, заявил Трамп. Но есть условия

 

В Ормузском проливе подорвались еще два нефтяных танкера

 

США просят Китай помочь завершить конфликт с Ираном — СМИ

 

Влияние войны в Иране на мировую продовольственную логистику отмечают эксперты

 

В Иране раздают йодосодержащие таблетки в связи с угрозой ядерного удара США

 

Прекратить финансирование войны против Ирана требуют в Сенате США

 

Экономика

Налоговая служба посвятила предпринимателям документальный фильм

 

В КР в 2026 году фермерам не хватает 20 тысяч тонн минеральных удобрений

 

Курс валют в банках Кыргызстана на 9 ноября: евро продолжает дешеветь

 

В Джалал-Абадской области запустили завод по производству яблочного сока

 

Тенге заметно подорожал, рубль пошел в рост, евро падает: курс валют на 9 ноября

 

Влияние войны в Иране на мировую продовольственную логистику отмечают эксперты

 

Власть

Переговоры в Абу-Даби. Украина определилась с составом делегации

 

«Врагов больше, чем волос на голове». Суваналиев о судьбе Ташиева

 

Айдит Эркин назначен послом Кыргызстана в Пакистане

 

В Кыргызстане подготовлен проект программы развития правосудия на 2027–2032 годы

 

Двойные стандарты? В Бишкеке вновь подняли вопрос парковки отца вице-мэра

 

Для поиска пропавшего в Ала-Арче в 14-летнего подростка привлекут вертолет

 

Ситуация вокруг Украины

Переговоры в Абу-Даби. Украина определилась с составом делегации

 

Стали известны члены российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби

 

Трамп анонсировал масштабное мирное соглашение, касающееся Европы

 

Мелания Трамп передала личные письма Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому

 

Родные заявили о принуждении кыргызстанца к войне. МИД направил России ноту

 

Швейцария тоже отменила санкции против Алишера Усманова и Михаила Фридмана

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18