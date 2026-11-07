В Бишкек незаконно ввозили психотропные препараты и продавали их через аптеки

В Бишкеке выявили канал незаконного ввоза и сбыта лекарств и психотропных веществ. Препараты доставляли из Казахстана, а затем продавали через крупные аптечные сети столицы.

По данным Государственной таможенной службы, для перевозки использовали грузовик, оборудованный специальным тайником. Во время оперативно-следственных мероприятий в нем обнаружили лекарства и психотропные вещества, оборот которых в Кыргызстане ограничен.

Сообщается, что по факту возбудили уголовное дело по статье 282 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР. В рамках расследования задержали двух граждан — Ж. Б. Ж. и Н. К. Н. Их водворили в СИЗО № 1.

Следствие устанавливает каналы поставки и сбыта препаратов, а также других возможных участников схемы.