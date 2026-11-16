В Авлетимском лесном хозяйстве на видео запечатлено стадо кабанов

На территории Авлетимского лесного хозяйства, расположенного в Аксыйском районе Джалал-Абадской области, на видео запечатлено стадо кабанов.

Сотрудники лесного хозяйства засняли стадо кабанов во время рейдовых мероприятий, проводимых в целях охраны диких животных и борьбы с незаконной охотой.

По словам специалистов, появление диких животных в таких количествах является положительным показателем сохранения их естественной среды обитания и создания благоприятных условий для роста популяции. Это еще раз подтверждает важность проводимой работы по охране природы, сохранению биологического разнообразия и поддержанию экологического баланса.

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Отметим, что Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора на территории государственных природных заповедников, лесных хозяйств и особо охраняемых природных территорий на постоянной основе проводятся мероприятия по защите диких животных от браконьерства, сохранению их естественной среды обитания и созданию условий для их размножения.

Такая природоохранная деятельность вносит значительный вклад не только в сохранение животного мира, но и в передачу уникальных природных богатств страны будущим поколениям.