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В Алматы Старый корпус ЦУМа и площадь Республики могут признать памятниками

10:21, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

В Алматы старый корпус ЦУМа, площадь Республики и другие объекты могут включить в список памятников истории и культуры местного значения. Об этом сообщает городской акимат.

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Отмечается, что специальная комиссия оценит состояние объектов и определит, какие из них рекомендовать для включения в государственный список.

Сейчас в Алматы под охраной государства находятся 160 памятников истории и культуры. Из них 34 имеют республиканское значение, 126 — местное.

Больше всего памятников находится в Медеуском и Алмалинском районах — 65 и 50 соответственно.

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Вокруг исторических зданий и сооружений устанавливают охранные зоны с ограничениями на строительство. Они помогают сохранить сами памятники и окружающую историческую застройку.

Отметим, что в столице Кыргызстана активисты регулярно выступают против сноса исторических зданий. Например, последний спор касается Дома художников.

Президент страны запретил снос, приватизацию и передачу в частную собственность объектов архитектурного историко-культурного наследия, включенных в специальный перечень. Садыр Жапаров подписал соответствующий указ.

Согласно документу, исторические здания, включенные в перечень, нельзя продавать, обменивать, передавать в залог, вносить в уставный капитал или сдавать в аренду с последующим выкупом. Запрещается также исключать их из Государственного списка памятников истории и культуры республиканского значения, менять категорию охраны, сносить либо переносить.

Особое внимание уделено аварийным зданиям. Теперь неудовлетворительное техническое состояние или несоответствие требованиям сейсмостойкости не может служить основанием для признания объекта утратившим историко-культурную ценность и его сноса.

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