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В аэропорту «Манас» установили кабины пограничного контроля с ИИ

13:10, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

В международном аэропорту «Манас» установили новые кабины пограничного контроля. Они оснащены камерами, системой распознавания документов и переводчиком примерно на 50 языков. Об этом сообщил глава ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбек Самидинов.

По его словам, оборудование закупили совместно с Пограничной службой. Новые кабины должны упростить проверку пассажиров и ускорить прохождение пограничного контроля.

«Мы вместе с Погранслужбой закупили новые кабины. Они многофункциональные, оснащены современными технологиями и искусственным интеллектом. Есть переводчики, камеры и системы безопасности для самих пограничников», — рассказал Самидинов.

Он пояснил, что камеры установлены в нижней части кабин. Благодаря этому сотрудникам больше не нужно просить пассажиров поднимать детей, чтобы проверить их документы.

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Кроме того, система позволяет переводить речь примерно на 50 языков. Вместе с тем предусмотрено специальное оборудование для проверки подлинности документов.

Для хранения служебного оборудования и печатей внутри кабин установлены сейфы. Доступ к ним сотрудники получают с помощью Face ID или отпечатка пальца.

По словам Самидинова, новые кабины соответствуют международным стандартам безопасности и позволят быстрее обслуживать пассажиров.

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