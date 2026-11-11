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В аэропорту «Манас» наведут порядок с таксистами. Выберут два оператора

12:07, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В международном аэропорту «Манас» планируют организовать работу две официальных службы такси и упорядочить деятельность частных перевозчиков. Об этом в рамках медиапроекта «Открытый кабинет» на «Биринчи радио» сообщил председатель правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбек Самидинов.

По его словам, после внедрения интеллектуальной системы парковки у администрации аэропорта появилась возможность контролировать движение такси и других транспортных средств.

«После запуска умной системы парковки мы уже можем контролировать весь поток такси. Будет официальное такси, 2 оператора, которые будут обслуживать пассажиров», — рассказал Манасбек Самидинов.

Он признал, что наведение порядка в сфере пассажирских перевозок остается непростой задачей.

По словам главы компании, многие частные таксисты, работающие возле аэропорта, проживают в близлежащих селах и занимаются перевозками стихийно.

«Это, действительно, очень сложная задача. Те таксисты, которые осуществляют стихийную деятельность в аэропорту, в основном живут здесь, в соседних селах. Мы им объясняли, что так работать нельзя, вся деятельность должна осуществляться в рамках закона. Будем наводить порядок», — отметил он.

Какие именно компании станут официальными операторами такси, когда они приступят к работе и как изменятся условия посадки пассажиров, пока не уточняется.

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