В 10-м микрорайоне Бишкека восстановили подачу тепла после технического сбоя в системе отопления. Об этом сообщили в муниципальном предприятии «Бишкектеплоэнерго».

Ранее жители микрорайона обратились в предприятие с жалобами на проблемы с теплоснабжением. При проверке специалисты установили, что причиной отключения стал сработавший автоматический выключатель.

Сотрудники предприятия заменили неисправный автомат и восстановили подачу тепла.

Сегодня специалисты повторно обследовали систему отопления, проверили оборудование в подвальном помещении и провели замеры. Температура теплоносителя составила 57 градусов.

По данным «Бишкектеплоэнерго», сейчас система работает в штатном режиме, теплоснабжение осуществляется стабильно. Нарушений в работе оборудования не выявлено, новых жалоб от жителей не поступало.