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24.kg

Узбекистан планирует полностью отказаться от ручного сбора хлопка

16:41, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

В 2027 году Узбекистан планирует полностью отказаться от ручного сбора хлопка, сделав процесс механизированным на 100 процентов. Об этом заявил министр сельского хозяйства Иброхим Абдурахмонов.

По его словам, в 2026-м в стране собрано более 5 миллионов тонн хлопка-сырца общей стоимостью 34 триллиона сумов. Годом ранее урожай составил около 4 миллионов тонн.

Со следующего года хлопок планируется убирать исключительно машинным способом.

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В Узбекистане хлопковые поля, недоступные для уборочной техники, занимают около 53 тысяч гектаров. Эти земли планируется постепенно вывести из-под хлопчатника и использовать под овощи и другие продовольственные культуры.

Хлопкоуборочная техника производится в том числе в самой республике.

Иброхим Абдурахмонов заявил, что в этом году министерство не давало поручений принудительно привлекать население к сбору хлопка. «Если члены семьи фермера участвовали в уборке исходя из собственных интересов, это другой вопрос», — отметил он.

Ручной сбор разрешался только на технологических полосах шириной 11 метров, предназначенных для разворота уборочных машин.

Ранее о планах по механизации сбора хлопка власти страны говорили не раз. Еще в 2013 году правительство обещало довести ее уровень до 80-90 процентов к 2016-му.

В 2016 году, по данным Всемирного банка, в хлопковой кампании — 2014 участвовали от 2,2 до 3 миллионов человек. Авторы исследования указывали, что механизация сократит массовое привлечение рабочей силы, но может лишить сельских жителей важного сезонного дохода.

В 2021-м международная коалиция Cotton Campaign сняла бойкот узбекистанского хлопка, введенный в 2011 году из-за систематического использования принудительного труда.

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