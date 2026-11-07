USD87.45EUR97.75RUB1.08
24.kg

Узбекистан хочет открыть региональный офис контртеррористического управления ООН

13:42, 07 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Узбекистан хочет открыть региональный офис контртеррористического управления ООН. С инициативой выступил президент страны Шавкат Мирзиеев.

Без названия (1).png

На встрече в рамках Акабского процесса в Астане он предложил открыть региональный офис контртеррористического управления ООН. Его деятельность будет направлена на предупреждение террористических угроз, в том числе с использованием ИИ.

На встрече были рассмотрены актуальные вопросы обеспечения международной и региональной безопасности, противодействия терроризму и экстремизму, а также новые вызовы и угрозы, связанные с развитием цифровых технологий. Особое внимание уделено расширению практического взаимодействия между государствами, обмену опытом и совершенствованию механизмов предупреждения радикализации, прежде всего среди молодежи.

Участники выразили поддержку глобальному диалогу ООН по вопросам управления искусственным интеллектом.

Заявлено, что региональный офис контртеррористического управления ООН будет оказывать практическую поддержку странам Центральной Азии в запуске и функционировании каналов предупреждения о террористическом контенте, выявлении случаев финансирования терроризма, повышении квалификации специалистов и эффективном использовании для этого ИИ.

Общим стремлением должно стать превращение новых технологий не в источник угроз, а в мощный инструмент обеспечения мира, безопасности и человеческого развития, сказал глава РУз.

Во встрече приняли участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, король Иордании Абдалла II, высокопоставленные представители Азербайджана и Кыргызстана.

Материалы по теме

В Ташкенте гражданина Кыргызстана осудили за поддельные автомобильные номера

Узбекистан предложил странам ШОС объединиться против интернет-вербовки молодежи

Мировые цены на продовольствие снизились в октябре, сахар продолжает дорожать

Кыргызстан внес 1 миллион долларов в трастовый фонд СПЕКА

«Кыргызстан впечатляет». Представитель ООН рассказал об успехах страны

«Из страны революций в тигры региона». Что говорят о Кыргызстане в Узбекистане

В Узбекистане за неделю от отравления угарным газом погибли 18 человек

В Узбекистане с 15 ноября сжиженный газ для населения подорожает в 2,5 раза

Шесть из семи убийств журналистов остаются безнаказанными — ЮНЕСКО

Ереванский путь: страны ООН разработали дорожную карту по защите природы

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Исхак Масалиев выдвинул свою кандидатуру на должность президента

 

ЦИК предупредила чиновников о недопустимости вмешательства в выборы

 

Оппозиция готовит единого кандидата в президенты. Названы четыре претендента

 

ОБСЕ изучает целесообразность отправки наблюдателей на выборы президента в КР

 

Военных в Кой-Таше готовят к выборам президента. ЦИК проверила систему

 

Четвертый претендент на пост президента подал заявление в ЦИК

 

Происшествия

Застройщика оштрафовали после съемки рекламы на опасной высоте без страховки

 

В Бишкек незаконно ввозили психотропные препараты и продавали их через аптеки

 

Подозрительные обстоятельства. Президент потребовал расследовать смерть мужчины

 

С электронных кошельков вывели более 11,5 миллиона сомов. Задержаны четверо

 

Последствия пожара в этнокомплексе «Супара» показали на видео

 

Европейские телеканалы получили предупреждения о минировании

 

Общество

В Оше почтили память предков

 

Кок-бору к юбилею города Чолпон-Ата: кто занял призовые места

 

Минздрав представил стратегию по профилактике неинфекционных заболеваний

 

В Кыргызстане детям с тяжелыми нарушениями слуха проведут бесплатные операции

 

В Иране раздают йодосодержащие таблетки в связи с угрозой ядерного удара США

 

От Средиземья до поддельных сумок: премьеры сериалов на следующей неделе

 

Атака на Иран

Влияние войны в Иране на мировую продовольственную логистику отмечают эксперты

 

В Иране раздают йодосодержащие таблетки в связи с угрозой ядерного удара США

 

Прекратить финансирование войны против Ирана требуют в Сенате США

 

Тегеран тоже празднует поражение Трампа и его партии на выборах в Конгресс США

 

Выборы в Конгресс. Демократы США празднуют убедительную победу над Трампом

 

В Иране выпустили инструкцию для населения на случай ядерного удара

 

Экономика

Влияние войны в Иране на мировую продовольственную логистику отмечают эксперты

 

Продуктовая корзина Бишкека на 7 ноября: что подорожало за неделю

 

После победы демократов в Конгрессе рухнул фондовый рынок США

 

Мировые цены на продовольствие снизились в октябре, сахар продолжает дорожать

 

Цифровой сом подключат к системе межбанковских расчетов Кыргызстана

 

Курс валют в банках Кыргызстана на 6 ноября: евро немного подешевел

 

Власть

Промзону площадью более 200 гектаров планируют создать в Чуйском районе

 

Кант получил 8,13 миллиарда сомов инвестиций. Как распределили средства

 

Адылбек Касымалиев поздравил журналистов с Днем информации и печати

 

Кадровые изменения в Кыргызстане: увольнения в НЭСК и новый мэр Кара-Балты

 

Госсекретарь поздравил кыргызстанцев с Днем истории и памяти предков

 

В Нарынской области построят парк энергоемких низкоуглеродных производств

 

Ситуация вокруг Украины

Трамп анонсировал масштабное мирное соглашение, касающееся Европы

 

Мелания Трамп передала личные письма Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому

 

Родные заявили о принуждении кыргызстанца к войне. МИД направил России ноту

 

Швейцария тоже отменила санкции против Алишера Усманова и Михаила Фридмана

 

Китай подтвердил, что ведет переговоры о трехсторонней встрече с США и Россией

 

Война в Украине в ближайшие месяцы будет закончена, заявил Александр Лукашенко

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18