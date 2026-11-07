Узбекистан хочет открыть региональный офис контртеррористического управления ООН. С инициативой выступил президент страны Шавкат Мирзиеев.

На встрече в рамках Акабского процесса в Астане он предложил открыть региональный офис контртеррористического управления ООН. Его деятельность будет направлена на предупреждение террористических угроз, в том числе с использованием ИИ.

На встрече были рассмотрены актуальные вопросы обеспечения международной и региональной безопасности, противодействия терроризму и экстремизму, а также новые вызовы и угрозы, связанные с развитием цифровых технологий. Особое внимание уделено расширению практического взаимодействия между государствами, обмену опытом и совершенствованию механизмов предупреждения радикализации, прежде всего среди молодежи.

Участники выразили поддержку глобальному диалогу ООН по вопросам управления искусственным интеллектом.

Заявлено, что региональный офис контртеррористического управления ООН будет оказывать практическую поддержку странам Центральной Азии в запуске и функционировании каналов предупреждения о террористическом контенте, выявлении случаев финансирования терроризма, повышении квалификации специалистов и эффективном использовании для этого ИИ.

Общим стремлением должно стать превращение новых технологий не в источник угроз, а в мощный инструмент обеспечения мира, безопасности и человеческого развития, сказал глава РУз.

Во встрече приняли участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, король Иордании Абдалла II, высокопоставленные представители Азербайджана и Кыргызстана.