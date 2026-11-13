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Украинский вопрос. Посланники США снова были в Москве и встретились с Путиным

08:59, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после трехсторонних переговоров Вашингтона, Москвы и Киева в Абу-Даби полетели в Россию, чтобы встретиться с Владимиром Путиным.

По итогам встречи с ним согласован новый раунд трехсторонних переговоров по Украине, заявил Уиткофф журналистам, а также сообщил о достигнутом прогрессе в переговорах.

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По его словам, к следующему раунду переговоров по урегулированию конфликта в Украине присоединятся представители европейских стран.

Помимо обмена пленными, обсуждались и другие гуманитарные вопросы. О них будет объявлено скоро, добавил спецпосланник американского лидера.

В свою очередь Джаред Кушнер назвал прошедшие переговоры насыщенными и подробными. По его словам, переговоры пройдут на следующей неделе. На них повлияет все то, что американские переговорщики обсудили на встрече с Владимиром Путиным.

Встреча с президентом России в Кремле продлилась около 2,5 часа. Ожидается, что американские переговорщики отправятся в Дублин, где встретятся с главой Украины Владимиром Зеленским и проинформируют его о встрече в Москве.

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