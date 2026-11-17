ОАО «АБанк» в рамках климатической конференции ООН COP31 провел международную тематическую сессию на площадке Национального представительства Кыргызской Республики и подписал меморандум о взаимопонимании с инициативой Green Accelerator. Основными темами встреч стали привлечение международных климатических инвестиций в Кыргызстан, развитие зеленого финансирования и внедрение международных ESG-стандартов в банковскую деятельность.

Партнерами тематической сессии выступили международные экспертные организации GGGI, CASI, GIP, Пекинский институт финансов и устойчивого развития (IFS), а также Ассоциация зеленого финансирования Гонконга (HKGFA).

Заместитель председателя правления ОАО «АБанк» Жанар Норузбаев отметил, что международное сотрудничество открывает дополнительные возможности для привлечения финансовых ресурсов и реализации проектов устойчивого развития в Кыргызстане. В этом направлении важную роль играет взаимодействие банковского сектора с международными финансовыми институтами, инвесторами и инициаторами национальных проектов.

В ходе сессии международные эксперты представили инструменты смешанного финансирования (blended finance), механизмы снижения инвестиционных рисков и подходы к интеграции климатических факторов в процессы банковского кредитования.

Отдельное внимание было уделено международной практике применения зеленых таксономий. Доктор Ма Цзюнь, основатель и президент IFS, председатель CASI и Green Accelerator, представил отчет 2026 Taxonomies Stocktaking Survey Report, посвященный развитию и применению зеленых таксономий в разных странах. Участники обсудили возможности интеграции экологических критериев в банковские процедуры для повышения прозрачности финансирования и соответствия проектов требованиям международных инвесторов.

13 ноября 2026 года ОАО «АБанк» и инициатива Green Accelerator подписали меморандум о взаимопонимании. Церемония состоялась на площадке Программы развития ООН (UNDP) в рамках COP31. Документ подписали заместитель председателя правления ОАО «АБанк» Жанар Норузбаев и доктор Ма Цзюнь, также являющийся сопредседателем рабочей группы по таксономии Международной платформы по устойчивому финансированию (IPSF).

Меморандум предусматривает развитие сотрудничества в сфере устойчивого финансирования, обмен международной экспертизой и проработку механизмов привлечения климатических инвестиций в Кыргызстан. Одним из направлений взаимодействия станет содействие развитию совместных инициатив и формированию портфеля климатических проектов.

Участие АБанка в COP31 и подписание меморандума направлены на расширение международного партнерства и привлечение дополнительных ресурсов для финансирования зеленых проектов в Кыргызской Республике.

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