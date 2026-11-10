Трехсторонняя встреча США, РФ и КНР: у Вашингтона и Пекина есть разногласия

Трехсторонняя встреча США, России и Китая находится под угрозой срыва. Вашингтон и Пекин не могут договориться о формате, в котором должна пройти встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Переговоры планировалось провести на полях саммита АТЭС 18-19 ноября. Все три стороны ранее заявляли, что поддерживают эту идею. Однако из-за споров о порядке и повестке встреча оказалась под вопросом, отмечается в публикации.

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Указано, что Пекин обеспокоен возможностью непредсказуемого разговора на фоне подготовки к съезду Компартии в конце 2027 года. Поэтому Китай предлагает жесткий сценарий: каждый из участников встречи должен зачитать заранее подготовленное заявление, а обсуждение должно быть сведено к минимуму.

В таком формате КНР готова обсуждать вопрос войны России и Украины и другие важные вопросы, говорится в статье.

Администрация Дональда Трампа настаивает на более свободном формате дискуссии, который позволит сторонам активно обмениваться мнениями, а не ограничиваться заранее подготовленными монологами, отмечает WSJ.

США также хотят обсудить контроль над ядерным оружием. Последний крупный договор между Москвой и Вашингтоном истек в феврале, а новый, по мнению американских политиков, должен распространяться и на КНР.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Дональду Трампу провести трехсторонний саммит с Си Цзиньпином для обсуждения войны в Украине и попытки добиться прекращения боевых действий на условиях Кремля.

О возможности такой встречи впервые сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. 21 октября он заявил, что Китай уже занимается подготовкой возможной встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

Пекин позже подтвердил, что вопрос о таких переговорах обсуждается.

Напомним, сегодня в столице Объединенных Арабских Эмиратов стартовали переговоры Вашингтона, Москвы и Киева по мирному урегулированию ситуации вокруг Украины.