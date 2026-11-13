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24.kg

Трасса Север — Юг станет круглогодичной с 2029 года

15:52, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Нурзада ТЫНАЕВА

До конца 2028 года трасса Север — Юг будет использоваться только в летнее время, сообщил 24.kg министр транспорта и комммуникаций Талантбек Солтобаев, отвечая на вопрос о том, почему открытие дороги затянулось и во сколько в итоге государству обошелся этот проект.

«Альтернативная дорога Север — Юг состоит из нескольких участков: первая фаза, вторая фаза и третья фаза. Всего на проект было привлечено около 900 миллионов долларов. Строительство последнего тоннеля было завершено в конце 2024 года. В 2025 году мы ее не эксплуатировали, но в 2026 году открыли для проезда в летний период. Причина в том, что в зимнее время там есть опасные лавиноопасные участки», — отметил министр.

По его словам, на отрезках между Аралом и Казарманом, а также между Казарманом и Джалал-Абадом есть опасные участки с угрозой камнепадов и схода снежных лавин.

Министр сообщил, что в настоящее время за счет средств республиканского бюджета ведутся работы по возведению подпорных стенок, строительству противолавинных галерей и снегозащитных сооружений.

«В качестве приоритетных мы определили эти наиболее опасные участки, но помимо них есть и другие зоны риска. Сейчас мы уже завершили разработку ТЭО. Президентом поставлена задача завершить строительство этих защитных сооружений», — добавил министр.

По его словам, строительство должно завершиться до конца 2028 года, а начиная с 2029 года дорога должна быть открыта для круглогодичного движения. До этого времени по трассе можно будет ездить только в летний период.

Строительство альтернативной автодороги официально стартовало в апреле 2014 года. Тогда власти заявляли, что проект будет завершен к 2018 году. На строительство дороги были взяты кредит, общая стоимость всей трассы тогда оценивалась в 800 миллионов долларов.

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