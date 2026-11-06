Трамп объявил Овальный кабинет «национальным памятником». Его нельзя менять

Президент США Дональд Трамп присвоил Овальному кабинету Белого дома статус «национального памятника», пишет Meduza.

Соответствующий документ он подписал 5 ноября — через два дня после поражения республиканцев на промежуточных выборах в конгресс.

Распоряжение Трампа еще должен ратифицировать конгресс. Если это произойдет, новые президенты США не смогут вносить изменения в интерьер Овального кабинета.

Сам Трамп, вернувшись в Белый дом, многое поменял в президентской резиденции, в том числе в Овальном кабинете, куда добавили многочисленный золотой декор.