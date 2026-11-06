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Трамп анонсировал масштабное мирное соглашение, касающееся Европы

13:54, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Президент США Дональд Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения, которое выйдет за рамки украинского конфликта и может охватить всю Европу.

Об этом он заявил по итогам встречи с главой Российской фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

«Я не могу рассказать вам, что именно мы обсуждали. Но просто говорю вам: соглашение будет. Это будет большое соглашение, и оно затронет не только Украину. Оно будет очень масштабным. Оно коснется не только Украины, и я даже мог бы сказать, что оно может затронуть всю Европу. Это будет большое, прекрасное соглашение, и все будут в восторге», — подчеркнул Трамп.

Напомним, что 10–11 ноября в Абу-Даби запланированы трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной.

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