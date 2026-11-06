Трагедия на Каспии. Число фигурантов уголовного дела выросло до восьми

Число фигурантов дела о гибели военнослужащих на учениях в Каспийском море в Казахстане выросло до восьми. Об этом сообщила Генеральная прокуратура РК.

По ее данным, по делу допрошено 300 человек, в ближайшее время расследование завершится.

«На сегодня допрошено более 300 лиц, проведено свыше 30 судебных экспертиз и исследований. Напомним, в рамках расследования по подозрению в халатном отношении к службе и нарушении правил кораблевождения с санкции суда под стражу взяты восемь должностных лиц: главнокомандующий Военно-морскими силами Вооруженных сил, его первый заместитель и заместитель по боевой подготовке, командиры двух воинских частей, батальона и роты морской пехоты, а также капитан катера», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о шести арестованных фигурантах дела.

Напомним, 24 сентября во время учений Военно-морских сил Казахстана в 43 километрах от Актау военнослужащие высаживались с катера «Кайсар». В условиях ухудшившейся погоды 17 человек унесло в Каспийское море. Троих удалось спасти, 14 погибли. Среди погибших — 12 молодых матросов срочной службы, сержант и старший лейтенант.