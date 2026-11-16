Токаев сменил главу КНБ Казахстана. Кто возглавил спецслужбу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 16 ноября освободил Ермека Сагимбаева от должности председателя Комитета национальной безопасности (КНБ). Новым руководителем ведомства назначен Марат Ирменов. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.

Соответствующие указы подписал глава государства. Причины кадровых изменений официально не уточняются.

Примечательно, что всего за три дня до отставки, 13 ноября, Токаев принимал Сагимбаева в президентской резиденции. Тогда глава КНБ доложил о результатах работы ведомства с начала года, включая борьбу с терроризмом, организованной преступностью, наркобизнесом и коррупцией. По итогам встречи президент дал ряд поручений.

Ермек Сагимбаев возглавлял КНБ с января 2022 года. До этого он руководил Службой государственной охраны Казахстана. В августе 2026 года Токаев повторно назначил его председателем КНБ.

Новому председателю КНБ Марату Ирменову присвоено звание генерал-майора национальной безопасности. Он окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт, Институт КНБ и Международную академию права и рынка.

До 2016 года Ирменов занимал должность первого заместителя начальника департамента КНБ по Алматы. С 2016 по 2020 год руководил департаментом спецслужбы по Актюбинской области.

В феврале 2020 года, после массовых беспорядков в Кордайском районе, его назначили начальником департамента КНБ по Жамбылской области.

В январе 2022 года после массовых протестов и беспорядков в Казахстане Ирменов возглавил департамент КНБ по Алматы.

В октябре 2025 года он был назначен заместителем председателя КНБ Казахстана, а 16 ноября 2026 года возглавил ведомство.