Токаев, Шахноза и старая московская привычка на примере «Дождя»
На «Дожде», известном российском оппозиционном канале, еженедельно выходит программа «Нюансы» Юлии Таратуты. Как следует из описания, одна из ведущих журналисток «Дождя» делится «деталями новостей, которые мы все, так или иначе, обсуждаем». А когда случается, «что важные обстоятельства проходят мимо, а ключевые мелочи так и остаются незамеченными, Юлия Таратута расскажет о том, что вы могли упустить».
Но пока о «нюансах», которые упустила сама Таратута, написали коллеги из Mezon Central. Они обратили внимание сразу на несколько деталей в выпуске «Нюансов», где журналистка «Дождя» рассказывала о церемонии в Ташкенте под брендом «Золотого глобуса» и подробно разбирала связи российского шоу-бизнеса с узбекским истеблишментом. В принципе не критично, что Юлия Таратута путается с ударением в имени дочери президента Узбекистана Шахнозы Мирзиеевой. Хотя его правильность проверяется одним кликом.
Но вот то, что ведущая «Дождя» называет супруга Шахнозы Отабека Умарова заместителем руководителя службы безопасности президента РУз, — ошибка, как верно подмечают журналисты Mezon Central, знаковая. Отабек Умаров покинул эту должность еще в ноябре 2024 года на фоне большого скандала и полной перетрубации узбекской власти. И здесь возникает два момента.
Во-первых, когда бывшего чиновника называют действующим, складывается другое представление о том, с кем и на каком уровне контактируют люди из российского шоу-бизнеса. Это важно, потому что меняет картину в целом.
Во-вторых, получается, журналисты одного из ведущих оппозиционных российских медиа за политикой у соседей не следят. От слова «совсем». И тогда возникает вопрос, а какая у них, вообще, рамка? Рамка их аналитики, рамка их нюансов, из которой они делают выводы о ситуации в целом.
И, возвращаясь к ударению в восточном имени дочери узбекского президента. Вспомнилась история с именем Касым-Жомарта Токаева, которое ну никак не дается Владимиру Путину. Стоило Путину запнуться на его имени, как этот фрагмент буквально разлетелся по соцсетям. И понятно почему. Если ты встречаешься с лидером соседней страны, выучить его имя — элементарная вежливость. Но, согласитесь, предъявлять эту мерку только Путину было бы странно.
И вот тут, к сожалению, проступает та самая московская снисходительность к соседям. Кто с кем связан в Москве, выясняют до мелочей. А в Ташкенте, видимо, и так поймут, о ком и о чем речь. И не обидятся, рады будут, что, вообще, обратили внимание. В этом и проявляется тот самый бытовой шовинизм: внимание к деталям зависит от того, по какую сторону границы живет человек. И, к сожалению, эта привычка встречается и в Кремле, и у тех, кто с ним спорит.
И нам, тем самым, про кого были «Нюансы» Юлии Таратуты, очевидно, что разницы между Кремлем и теми, кто вроде бы против него, особой нет. И там, и там путаются в именах и не обращают внимание на нюансы.