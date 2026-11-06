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«Тойбосс» и IFC подписали соглашение об инвестициях на 10 миллионов долларов

14:20, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в Группу Всемирного банка, и ОсОО «Адал Азык», работающее под торговой маркой «Тойбосс», подписали соглашение о втором транше финансирования в размере 10 миллионов долларов США. Общий объем инвестиционной программы IFC для расширения компании составляет 20 миллионов долларов США.

Финансирование поддержит дальнейшее развитие птицеводческого комплекса «Агро Куш», дочерней компании «Адал Азык», в Кеминском районе Чуйской области.

Комплекс объединяет несколько объектов:

  • комбикормовый завод производительностью 30 тонн в час;
  • 24 новых птичника общей площадью 44 500 м²;
  • морозильный склад вместимостью 1 тысяча 500 тонн для хранения готовой продукции;
  • инкубатор мощностью 10 миллионов суточных цыплят в год, который начал работу весной 2026 года.

После запуска всех объектов общий объем производства мяса птицы группы достигнет 30 тысяч тонн в год.

Проект имеет стратегическое значение для Кыргызстана: развитие полного производственного цикла внутри страны укрепляет отечественное птицеводство, способствует снижению зависимости от импорта и повышает продовольственную безопасность. Новый комбикормовый завод также расширит возможности закупки зерна у местных сельхозпроизводителей.

«Укрепление агросектора страны — это залог продовольственной безопасности, наличия рабочих мест и более устойчивой экономики, — отметил Вагнер Албукерке де Алмейда, региональный директор IFC по промышленности, агробизнесу и сфере услуг на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. — Данный проект приносит практическую отдачу там, где в ней больше всего нуждаются: содействует созданию сотен рабочих мест в сельских районах, интеграции фермеров в коммерческие цепочки поставок и снижению зависимости от импорта продовольствия».

По оценке IFC, проект поможет поддержать около 3 тысяч 900 рабочих мест в компании и связанных с ее деятельностью отраслях. В их числе более 250 новых рабочих мест непосредственно в компании и около 730 временных рабочих мест на период строительства.

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«Мы быстро растем и не планируем останавливаться. В начале сотрудничества требования IFC казались почти невыполнимыми, но мы восприняли их как вызов. Много работали, чтобы повысить собственный уровень, и смогли соответствовать этим требованиям. Сейчас вместе с IFC мы обсуждаем, как можем еще больше помогать местным фермерам и поддерживать развитие экономики регионов», — отметил генеральный директор ОсОО «Адал Азык» Мырзабек Орумбаев.

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