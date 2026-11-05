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Теплая погода сменится дождем. В Кыргызстане ожидается резкое похолодание

21:43, 05 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

7-8 ноября в Кыргызстане ожидается теплая погода. В Бишкеке воздух прогреется до +21…+25 градусов, в Оше — до +21…+26 градусов. Такие данные приводит Кыргызгидромет.

По его данным, теплая погода сохранится и в понедельник, 9 ноября.

Со вторника температура начнет резко снижаться. В Бишкеке днем ожидается +15…+17 градусов, а в среду — +9…+11 градусов.

10 ноября местами возможны дожди, в горных районах снег. 11 ноября осадки ожидаются на большей части территории страны: дождь, снег, в горных районах — снег.

В последующие дни неустойчивая погода с осадками и понижением температуры сохранится.

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