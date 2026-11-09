Тенге заметно подорожал, рубль пошел в рост, евро падает: курс валют на 9 ноября

Евро заметно подешевел на фоне резкого скачка казахского тенге. Российский рубль также пошел в рост. Китайский юань слегка подешевел. Курс американского доллара практически не изменился, немного просев. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

Официальный курс НБ КР: 87,4478 сома (практически без изменений).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,4 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

Официальный курс НБ КР: 97,7492 сома (падение на 0,6 процента). Новый минимум ноября.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 97,25 сома, продажа — 98,24 сома.

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,0759 сома (рост на 0,56 процента). Уверенный пошел вверх, отыграв недавнее падение.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,011 сома, продажа — 1,084 сома.

Казахский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,1956 сома (рост на 1,14 процента). Резкий подъем и новый максимум ноября.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1759 сома, продажа — 0,2066 сома.

Китайский юань:

Официальный курс НБ КР: 13,1095 сома (снижение на 0,02 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,86 сома, продажа — 13,84 сома.

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В 2026 году Национальный банк провел 13 интервенцию 2 ноября. Он реализовал 222,55 миллиона долларов. Всего с начала года продали 2 миллиарда 293,55 миллиона долларов. Операций по покупке не проводили.

В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 по продаже (675,65 миллиона).

В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.