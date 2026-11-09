Тенге заметно подорожал, рубль пошел в рост, евро падает: курс валют на 9 ноября
Евро заметно подешевел на фоне резкого скачка казахского тенге. Российский рубль также пошел в рост. Китайский юань слегка подешевел. Курс американского доллара практически не изменился, немного просев. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,4478 сома (практически без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,4 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 97,7492 сома (падение на 0,6 процента). Новый минимум ноября.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 97,25 сома, продажа — 98,24 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0759 сома (рост на 0,56 процента). Уверенный пошел вверх, отыграв недавнее падение.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,011 сома, продажа — 1,084 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1956 сома (рост на 1,14 процента). Резкий подъем и новый максимум ноября.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1759 сома, продажа — 0,2066 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 13,1095 сома (снижение на 0,02 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,86 сома, продажа — 13,84 сома.
Сколько получат родственники мигрантов на 9 ноября 2026 года. Инфографика 24.kg
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В 2026 году Национальный банк провел 13 интервенцию 2 ноября. Он реализовал 222,55 миллиона долларов. Всего с начала года продали 2 миллиарда 293,55 миллиона долларов. Операций по покупке не проводили.
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В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.
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В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 по продаже (675,65 миллиона).
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В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.
Справка 24.kg
Валютная интервенция — операция Национального банка КР по покупке или продаже иностранной валюты на межбанковском рынке для сглаживания резких колебаний обменного курса сома и сдерживания инфляции.
Дефицит валюты возникает при увеличении спроса со стороны бизнеса, в связи с большими импортными закупками товаров и оборудования, обеспечением внешних выплат и по другим причинам.