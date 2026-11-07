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Температурные рекорды: в каком году Бишкек пережил самое холодное 7 ноября

09:00, 07 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Мария ОРЛОВА

Самым холодным 7 ноября в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было в 1975 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице похолодало до 10,8 градуса.

Самым теплым 7 ноября зафиксировали в 2006-м, когда температура составила +24,3 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры ноября для столицы составляет +4,2 градуса.

За все время наблюдений самым холодным остается ноябрь 1952 года со среднемесячной температурой 4,1 градуса.

Самым теплым — ноябрь 2023-го со средней температурой +9,1 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 7 ноября в столице малооблачно. Днем воздух прогреется до +22 градусов, а ночью до +9.

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