Температурные рекорды: −8,5 градуса было в 1987 году

Самым холодным 31 октября в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было в 1987 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −8,5 градуса.

Самым теплым — в 2017-м, когда температура составила +28,6 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры октября для столицы составляет +11,6 градуса.

За все время наблюдений самым холодным был октябрь 1901 года со среднемесячной температурой +6 градусов.

Самым теплым — в 1997-м со средней температурой +15,9 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 31 октября в столице будет ясно. Днем воздух прогреется до +15 градусов, а ночью температура опустится до +4.