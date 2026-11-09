Телефон вместо карты: как работает Apple Pay и насколько это безопасно

Представьте: вы забыли iPhone в такси. В смартфоне — банковские карты, фотографии, контакты и доступ к приложениям. Сможет ли человек, который найдет телефон, расплатиться вашими деньгами по Apple Pay? А если вы окажетесь там, где нет интернета, получится ли купить кофе или оплатить продукты?

После запуска Apple Pay в Кыргызстане эти вопросы становятся актуальнее для пользователей iPhone. Вместе с Mastercard разбираемся, как подключить сервис, где им можно воспользоваться, и что делать, если телефон потерялся.

Как работает Apple Pay?

Apple Pay позволяет оплачивать покупки с помощью iPhone, Apple Watch и других совместимых устройств Apple — без необходимости искать и прикладывать пластиковую карту.

Чтобы начать пользоваться сервисом, достаточно добавить банковскую карту в приложение Apple Wallet. При оплате в магазине нужно поднести телефон к бесконтактному терминалу и подтвердить действие — с помощью Face ID, Touch ID или кода-пароля.

Что происходит «под капотом»?

При оплате смартфоном используется технология токенизации. Вместо реального номера карты в платежной операции используется специальный цифровой токен, который привязан к конкретному устройству. Реальный номер карты не передается продавцу и не хранится на устройстве.

Кроме того, для подтверждения каждой операции формируются уникальные криптографические данные, подтверждающие подлинность транзакции. Даже если эти данные будут перехвачены, использовать их повторно для другой покупки невозможно.

Дополнительную защиту обеспечивает обязательная аутентификация пользователя через Face ID, Touch ID, отпечаток пальца, распознавание лица или код устройства перед совершением платежа.

Как подключить Apple Pay на iPhone?

Настроить сервис можно самостоятельно в несколько кликов через приложение банка либо в приложении Wallet:

Откройте приложение Wallet на iPhone. Нажмите «Добавить карту» и выберите «Дебетовая или кредитная карта». Отсканируйте карту камерой или введите ее данные вручную. Следуйте инструкциям на экране и пройдите проверку банка, если она потребуется.

После подтверждения карта появится в Wallet и будет готова к использованию.

Какие карты и устройства поддерживают Apple Pay?

В Кыргызстане Apple Pay доступен держателям карт банков, подключенных к сервису. При этом работа этой функции зависит не только от банка, но и от конкретного типа карты и платежной системы. Например, на базе платежной системы Mastercard к Apple Pay подключены карты KICB, Demir Bank, Eldik Bank и MBANK.

Для оплаты подходят совместимые модели iPhone и Apple Watch. Apple Pay также работает на таких устройствах Apple, как Mac и iPad, при оплате в приложениях и на сайтах, где доступен этот способ оплаты.

К одному устройству можно добавить несколько карт. В Wallet можно выбрать основную карту, чтобы не переключать ее перед каждой покупкой.

Если карта была удалена из Wallet, это само по себе не означает закрытия банковского счета. Ее можно добавить снова, если она по-прежнему поддерживается банком.

При замене телефона карты необходимо настроить на новом устройстве заново. Если банковская карта перевыпущена, порядок действий зависит от банка: в некоторых случаях потребуется повторное добавление.

В честь запуска Apple Pay в Кыргызстане Mastercard совместно с Demir Bank и Eldik Bank проводит акцию для держателей карт этих банков. Оплачивая покупки через Apple Pay, участники могут выиграть недельную поездку на Мальдивы для двоих, iPhone 18 Pro Max или Apple Watch 12.

Акция проводится отдельно в каждом банке. Главный приз — недельную поездку на Мальдивы для двоих — получит пользователь, чья покупка станет 10-тысячной транзакцией через Apple Pay в соответствующем банке.

Кроме того, в каждом банке разыграют четыре iPhone 18 Pro Max и пять Apple Watch 12. Победителей определят по порядковым номерам транзакций: iPhone достанутся участникам, чьи покупки станут каждой 1,5-тысячной транзакцией, а Apple Watch — каждой тысячной. При этом 10-тысячная транзакция участвует только в получении главного приза.

Акция завершится 31 декабря 2026 года, а подведение итогов пройдет 18 января 2027-го. Подробные условия можно узнать на сайтах банков-участников.

Можно ли платить Apple Pay без интернета? Да. Для обычной бесконтактной оплаты по Apple Pay в магазине не требуется подключение к интернету. Главное, чтобы устройство и карта были настроены заранее, а терминал принимал бесконтактные платежи. Расчет таким способом особенно выручает, когда пользователям нужно оплатить покупки на борту самолета и в магазинах с нестабильным доступом к интернету.

Насколько безопасно платить телефоном? Оплата через Apple Pay защищена несколькими уровнями безопасности. При оплате устройство использует предусмотренную системой проверку пользователя, а продавцу не передается настоящий номер банковской карты. Однако важно соблюдать и базовые правила: установить надежный код-пароль, включить Face ID или Touch ID, не сообщать посторонним коды подтверждения и не передавать разблокированный телефон другим людям.

Что делать, если платеж не проходит, и как оформить возврат за покупку? Если терминал отклоняет оплату, проверьте, что карта активна, на счете достаточно средств и банк не ограничил операцию. Возврат за покупку обычно оформляется у продавца по стандартным правилам. Деньги возвращаются на ту же платежную карту, которая использовалась при покупке. В некоторых случаях продавцу может понадобиться подтверждение операции или последние цифры номера карты Apple Pay — они отличаются от номера физической карты.

Что делать, если вы потеряли iPhone?

Если вы потеряли iPhone, это не значит, что нашедший его человек сможет расплатиться вашими картами. Для подтверждения платежей Apple Pay использует встроенные средства защиты, включая код-пароль устройства, Face ID или Touch ID. Поэтому постороннему человеку, как правило, не удастся воспользоваться вашими картами без авторизации.

Тем не менее важно как можно скорее защитить устройство и свои данные:

1. Включите режим пропажи. Откройте приложение «Локатор» на другом устройстве Apple или воспользуйтесь сервисом Find My через браузер. Отметьте iPhone как потерянный и следуйте инструкциям. Это поможет заблокировать устройство и ограничить доступ к нему.

2. При необходимости свяжитесь с банком. Сообщите о потере телефона и уточните, нужно ли заблокировать карты или приостановить их использование через Apple Pay.

3. Если вернуть телефон не удается, рассмотрите возможность дистанционного удаления данных. Это поможет защитить личную информацию, но может повлиять на дальнейший поиск устройства, поэтому сначала ознакомьтесь с последствиями этого действия.

Даже если Apple Pay защищен средствами авторизации, не откладывайте блокировку потерянного устройства. Если есть подозрение, что кто-то получил доступ к вашему телефону или банковским картам, как можно скорее свяжитесь с банком.

Телефон вместо карты — удобно, если помнить о безопасности

Apple Pay позволяет оплачивать покупки без пластиковой карты и не требует подключения к интернету для каждой бесконтактной оплаты в магазине. При этом безопасность зависит не только от технологии, но и от того, как вы ее используете.