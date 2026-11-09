Строителю города Асмана предоставили налоговые льготы на пять лет

Кабинет министров Кыргызстана включил ОсОО «РедСтоун Групп» в перечень организаций, которым предоставляются налоговые льготы при реализации проекта «Экологически чистый город Асман». Соответствующее распоряжение 5 ноября 2026 года подписал Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, для поставок товаров, выполнения работ и оказания услуг в рамках строительства нового города установлены нулевые ставки налога на добавленную стоимость (НДС) и налога с продаж. Нулевая ставка НДС также распространяется на импорт товаров, предназначенных для реализации проекта.

«РедСтоун Групп» стала единственной компанией, включенной в утвержденный перечень.

Налоговые льготы будут действовать на протяжении реализации проекта, но не более пяти лет. При этом компания обязана завершить строительство в установленные сроки.

Государственным органом, ответственным за сопровождение проекта, определено управление делами президента Кыргызстана.

Отметим, проект строительства экологически чистого города Асман на побережье Иссык-Куля имеет статус национального инвестиционного проекта.

Ранее сообщалось, что инвестором проекта выступает компания «РедСтоун Групп». Согласно опубликованным материалам инвестиционного соглашения, предполагаемый объем вложений составляет 20 миллиардов долларов, а под строительство города предусмотрено выделение 4 тысяч 15 гектаров земли в аренду на 49 лет.

В августе 2026 года на инвестиционном форуме в Бишкеке представители властей заявили о создании правовой основы для нового этапа реализации проекта.

Город Асман планируется построить как современный населенный пункт с экологичной инфраструктурой, жилыми кварталами, общественными пространствами и объектами для привлечения инвестиций.