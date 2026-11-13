Страшная авария на трассе Ош — Араван. Водитель вылетел из машины

На трассе Ош — Араван произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Changan. Машина несколько раз перевернулась, а водителя выбросило из салона на несколько метров.

Как сообщили очевидцы журналисту 24.kg, автомобиль двигался на высокой скорости. В какой-то момент водитель не справился с управлением, после чего машина опрокинулась и несколько раз перевернулась.

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На помощь пострадавшему пришли сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций, которые возвращались с учебно-тренировочных занятий и оказались рядом с местом аварии.

Спасатели оказали водителю первую помощь, после чего передали его прибывшей бригаде скорой медицинской помощи.

Информация о состоянии пострадавшего и обстоятельствах ДТП уточняется.