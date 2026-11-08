USD87.45EUR97.75RUB1.08
24.kg

Стали известны члены российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби

10:31, 08 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Стали известны имена членов российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби. В ее состав вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также представители двух управлений Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и Юрий Жигарловский. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Читайте по теме
Переговоры между Россией, США и Украиной пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября

Накануне они были приглашены на совещание президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ.

По словам Дмитрия Пескова, помощник главы государства Юрий Ушаков, также участвовавший в совещании, «курирует предстоящие переговоры как помощник главы государства по международным делам».

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф ранее сообщил, что переговоры на рабочем уровне между Украиной и Россией при посредничестве Вашингтона в Абу-Даби состоятся 10–11 ноября.

Материалы по теме

Трамп анонсировал масштабное мирное соглашение, касающееся Европы

Мелания Трамп передала личные письма Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому

Китай подтвердил, что ведет переговоры о трехсторонней встрече с США и Россией

Предотвращение эскалации. Катар выступает посредником между Ираном и США

Война в Украине в ближайшие месяцы будет закончена, заявил Александр Лукашенко

Зачем? Мелания Трамп соберет представителей России и Украины в Белом доме

После атаки беспилотников в Ярославле загорелся один из крупнейших НПЗ России

Переговоры между Россией, США и Украиной пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября

Трехсторонние переговоры по Украине: представителей Европы не приглашают

Возобновление трехсторонних переговоров по Украине: что известно на сегодня

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Выборы президента. «Бутун Кыргызстан» поддержит кандидатуру Исхака Масалиева

 

Исхак Масалиев выдвинул свою кандидатуру на должность президента

 

ЦИК предупредила чиновников о недопустимости вмешательства в выборы

 

Оппозиция готовит единого кандидата в президенты. Названы четыре претендента

 

ОБСЕ изучает целесообразность отправки наблюдателей на выборы президента в КР

 

Военных в Кой-Таше готовят к выборам президента. ЦИК проверила систему

 

Общество

В Бишкеке отметили 70-летний юбилей народного артиста КР Юрия Бобкова

 

В парке Дружбы Кыргызстана и Южной Кореи в Бишкеке высадили дубы

 

В Бишкеке ожидается дождь, переходящий в снег. Прогноз погоды на 9-11 ноября

 

Запрет энергетиков в Кыргызстане. Вы за или против? Опрос 24.kg

 

Температурные рекорды. Когда в Бишкеке было самое холодное 8 ноября

 

Неделя-24: запрет на экспорт угля, война против энергетиков и пожар в «Супаре»

 

Атака на Иран

Влияние войны в Иране на мировую продовольственную логистику отмечают эксперты

 

В Иране раздают йодосодержащие таблетки в связи с угрозой ядерного удара США

 

Прекратить финансирование войны против Ирана требуют в Сенате США

 

Тегеран тоже празднует поражение Трампа и его партии на выборах в Конгресс США

 

Выборы в Конгресс. Демократы США празднуют убедительную победу над Трампом

 

В Иране выпустили инструкцию для населения на случай ядерного удара

 

Экономика

Влияние войны в Иране на мировую продовольственную логистику отмечают эксперты

 

Продуктовая корзина Бишкека на 7 ноября: что подорожало за неделю

 

После победы демократов в Конгрессе рухнул фондовый рынок США

 

Мировые цены на продовольствие снизились в октябре, сахар продолжает дорожать

 

Цифровой сом подключат к системе межбанковских расчетов Кыргызстана

 

Курс валют в банках Кыргызстана на 6 ноября: евро немного подешевел

 

Власть

Стали известны члены российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби

 

Садыр Жапаров дал два года на решение накопившихся земельных споров

 

Узбекистан хочет открыть региональный офис контртеррористического управления ООН

 

Кант получил 8,13 миллиарда сомов инвестиций. Как распределили средства

 

Адылбек Касымалиев поздравил журналистов с Днем информации и печати

 

Кадровые изменения в Кыргызстане: увольнения в НЭСК и новый мэр Кара-Балты

 

Ситуация вокруг Украины

Стали известны члены российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби

 

Трамп анонсировал масштабное мирное соглашение, касающееся Европы

 

Мелания Трамп передала личные письма Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому

 

Родные заявили о принуждении кыргызстанца к войне. МИД направил России ноту

 

Швейцария тоже отменила санкции против Алишера Усманова и Михаила Фридмана

 

Китай подтвердил, что ведет переговоры о трехсторонней встрече с США и Россией

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18