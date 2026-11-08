Стали известны члены российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби

Стали известны имена членов российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби. В ее состав вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также представители двух управлений Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и Юрий Жигарловский. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Накануне они были приглашены на совещание президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ.

По словам Дмитрия Пескова, помощник главы государства Юрий Ушаков, также участвовавший в совещании, «курирует предстоящие переговоры как помощник главы государства по международным делам».

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф ранее сообщил, что переговоры на рабочем уровне между Украиной и Россией при посредничестве Вашингтона в Абу-Даби состоятся 10–11 ноября.