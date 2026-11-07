Спортсменка из Кыргызстана Валентина Шевченко сыграла в американском сериале

Двукратная чемпионка UFC в наилегчайшем весе, спортсменка из Кыргызстана Валентина Шевченко исполнила роль агента Федеральной службы охраны РФ во втором сезоне американского сериала «Список смертников» (The Terminal List). Об этом сообщает allboxing.ru.

Премьера сезона состоялась на сервисе Amazon Prime. Шевченко появляется в седьмой серии, где ее персонаж Кира Котова участвует вместе с главным героем в обеспечении безопасности международного саммита.

Это уже не первое появление Шевченко в игровом кино: ее дебют состоялся в 2020 году в фильме «Удары» (Bruised), где она исполнила роль чемпионки Invicta FC Люсии Чавес, с которой встречалась в клетке главная героиня в исполнении звезды Голливуда Хэлли Берри.

Валентина Шевченко сейчас проходит восстановление после травмы, полученной в процессе подготовки к защите титула против Наталии Сильвы. Из-за этой травмы, которая надолго вывела Валентину из строя, ей пришлось сложить с себя чемпионские полномочия. В итоге Сильва стала новой чемпионкой, победив в бою за вакантный титул китаянку Ван Цун.