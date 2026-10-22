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Снижены размеры госпошлины за нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью

10:39, 22 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

В Кыргызстане снижены размеры госпошлины за нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью, сообщает Минюст. 

Ранее размеры государственной пошлины за нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью были в три-четыре раза выше, чем в органах кадастра. Согласно внесенным изменениям, размеры государственной пошлины за удостоверение договоров, предусматривающих переход права собственности на недвижимое имущество, существенно снижены.

При безналичной форме расчетов:

  • для сделок между близкими родственниками (детьми, родителями, супругами, братьями, сестрами, бабушками, дедушками и внуками) ранее госпошлина составляла 1 тысячу сомов, теперь 300 сомов;
  • для сделок между другими физическими лицами ранее было 2 тысячи сомов, теперь 500 сомов;
  • если одной из сторон сделки является юридическое лицо, ранее было 5 тысяч сомов, теперь 1 тысяча.

При наличной форме расчетов:

  • для сделок между близкими родственниками ранее госпошлина составляла 10 тысяч сомов, теперь 3 тысячи;
  • для сделок между другими физическими лицами ранее было 20 тысяч сомов, теперь 5 тысяч;
  • если одной из сторон сделки является юридическое лицо, ранее было 50 тысяч сомов, теперь 10 тысяч.

Кроме того, внесены изменения в размеры государственной пошлины за выдачу нотариального приказа, который выносится нотариусом по требованиям о взыскании денежных сумм или истребовании движимого имущества от должника в случаях, предусмотренных законодательством.

Для физических лиц размер государственной пошлины остался прежним и составляет 1 тысячу сомов.

В случаях, когда одной из сторон является юридическое лицо, вместо ранее установленной фиксированной пошлины в размере 2 тысяч сомов теперь предусмотрена пошлина в размере 1 процента от взыскиваемой суммы, но не менее одного расчетного показателя и не более 50 расчетных показателей.

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