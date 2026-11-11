Сколько близнецов, троен и четверней родились в Ошской области с начала года

В Ошской области за девять месяцев этого года родились 1 четверня, 4 тройни и 112 пар близнецов. Всего за этот период в родильном стационаре Ошской межобластной объединенной клинической больницы появились на свет около 6 тысяч детей. Об этом сообщили в представительстве президента в регионе.

Последняя тройня родилась 3 ноября в семье жительницы Узгенского района. 31-летняя Упол Нажи кызы родила двух девочек и мальчика на сроке 34 недели беременности. У женщины уже есть еще одна дочь.

Сегодня малышей выписали из роддома. По информации областного полпредства, все трое находились под наблюдением врачей, сейчас их состояние стабильное.

На выписке присутствовала заместитель полпреда президента в Ошской области Винера Раимбачаева. От имени полпреда семье передали 50 тысяч сомов и подарки.