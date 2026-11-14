«Ширшов, Пыршов». Садыр Жапаров о привлечении инвесторов на развитие регионов

Во время встречи президента Садыра Жапарова с жителями Иссык-Кульского района и города Балыкчи житель Чолпон-Аты Омурбек Жигитбеков попросил выделить туристическому городу средства на развитие.

По его словам, государство и фонд Ширшова выделяют Караколу хорошое финансирование, и город развивается. «Чолпон-Ате тоже нужны такие изменения», — сказал мужчина.

«Что мне сделать, Ширшова мэром Чолпон-Аты назначить?» — пошутил Садыр Жапаров.

«Было бы хорошо выделять такие же большие деньги нашему городу для ирригации и инфраструктуры», — ответил Жигитбеков.

«Я назначил Таланта Иманова мэром Каракола. Он приходится Ширшову двоюродным или троюродным родственником (кайни). Он у меня спросил, может ли у дяди (жезде) брать деньги в качестве помощи. Я ответил, что не только у Ширшова, но и у других. Ширшов оказал помощь Караколу примерно на 100 миллионов долларов. В таком случае еще одного куйоо бала или кайни Ширшова надо в Чолпон-Ату назначать», — сказал президент.

Он отметил, что Чолпон-Ате и Балыкчи выделяли по 1 миллиарду сомов.

«Это курортная зона, поэтому работаем над развитием. Но если еще выделим, то другие регионы останутся без внимания и начнут говорить, что все Иссык-Кулю отдают. Поэтому будь то Ширшов или Пыршов, если дают спонсорскую помощь, то берите», — добавил Садыр Жапаров.

Алексей Ширшов известен как бывший руководитель ряда энергетических компаний и консультант правительства по отдельным проектам.