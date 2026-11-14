Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
В Бишкеке 14 ноября ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет +8 градусов.
У кого намечается той
Токтобубу Ашымбаева
Родилась 14 ноября 1966 года. Депутат Жогорку Кенеша.
Манасбек Самидинов
Родился 14 ноября 1986 года. Председатель правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана».
Памятные даты
Всемирный день борьбы с диабетом
Введен в 1991 году в ответ на угрозу роста заболевания диабетом во всем мире.
С 2007-го Всемирный день борьбы с диабетом проводится под эгидой ООН. Сегодня это крупнейшая в мире кампания по информированию о заболевании, охватывающая более миллиарда человек.
14 ноября выбрано, чтобы увековечить заслуги канадского врача и физиолога Фредерика Бантинга, родившегося в этот день в 1891 году. Он с врачом Чарльзом Бестом сыграл решающую роль в открытии в 1922-м инсулина.
14 ноября также отмечается День эндокринолога.
Международный день логопеда
Впервые вопросы коррекции речевых нарушений описаны в работах по сурдопедагогике ХVII века (в то время понятие глухонемоты еще мало отличали от слухонемоты и других дефектов речи у слышащих).
Со второй половины ХIХ века изучение недостатков речи при нормальном слухе приобрело самостоятельное, но по преимуществу медицинское направление.
Люди, которые меняли мир
Родился ученый Михаил Лущихин
Родился 14 ноября 1905 года в Рузе Московской области.
Академик АН Киргизской ССР, заслуженный деятель науки, заслуженный зоотехник Киргизии, автор новой ценной породы «горная киргизская тонкорунная овца».
Результаты научных исследований опубликованы в более 170 научных трудах, в том числе в 5 монографиях.
В 2001-м академик Михаил Лущихин, основатель научной школы овцеводства, посмертно удостоен золотой медали Кыргызской Республики «За выдающиеся достижения в науке XX века».
Его именем названа улица в Бишкеке.
Умер 5 мая 1978 года.
Куда сходить
Спорт
- Четыре матча шестого тура Суперлиги по футзалу пройдут в спорткомплексе Кыргызского футбольного союза.
Культура
- В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открыты постоянные экспозиции, выставки «Конь окрыляет человека» и персональная Жыргала Матураимова;
- в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоится концерт Түгөлбая Казакова;
- Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева покажет спектакли «Саламатсызбы!» и «Здравствуйте!»;
- Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова приглашает на спектакль «ABBA вместо sLOVE»;
- Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева — на оперу «Князь Игорь»;
- на «Жаштык Арене» пройдет Fomo Fest;
- в цирке всех ждет шоу «Караван чудес».
Куда еще сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».
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