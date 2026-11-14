В Бишкеке 14 ноября ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет +8 градусов.

У кого намечается той

Токтобубу Ашымбаева

Родилась 14 ноября 1966 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Манасбек Самидинов

Родился 14 ноября 1986 года. Председатель правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Памятные даты

Всемирный день борьбы с диабетом

Введен в 1991 году в ответ на угрозу роста заболевания диабетом во всем мире.

С 2007-го Всемирный день борьбы с диабетом проводится под эгидой ООН. Сегодня это крупнейшая в мире кампания по информированию о заболевании, охватывающая более миллиарда человек.

14 ноября выбрано, чтобы увековечить заслуги канадского врача и физиолога Фредерика Бантинга, родившегося в этот день в 1891 году. Он с врачом Чарльзом Бестом сыграл решающую роль в открытии в 1922-м инсулина.

14 ноября также отмечается День эндокринолога.

Международный день логопеда

Впервые вопросы коррекции речевых нарушений описаны в работах по сурдопедагогике ХVII века (в то время понятие глухонемоты еще мало отличали от слухонемоты и других дефектов речи у слышащих).

Со второй половины ХIХ века изучение недостатков речи при нормальном слухе приобрело самостоятельное, но по преимуществу медицинское направление.

Люди, которые меняли мир

Родился ученый Михаил Лущихин

Родился 14 ноября 1905 года в Рузе Московской области.

Академик АН Киргизской ССР, заслуженный деятель науки, заслуженный зоотехник Киргизии, автор новой ценной породы «горная киргизская тонкорунная овца».

Результаты научных исследований опубликованы в более 170 научных трудах, в том числе в 5 монографиях.

В 2001-м академик Михаил Лущихин, основатель научной школы овцеводства, посмертно удостоен золотой медали Кыргызской Республики «За выдающиеся достижения в науке XX века».

Его именем названа улица в Бишкеке.

Умер 5 мая 1978 года.

Куда сходить

Спорт

Четыре матча шестого тура Суперлиги по футзалу пройдут в спорткомплексе Кыргызского футбольного союза.