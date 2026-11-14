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Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

00:15, 14 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

В Бишкеке 14 ноября ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет +8 градусов.

У кого намечается той

Токтобубу Ашымбаева

Родилась 14 ноября 1966 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Манасбек Самидинов

Родился 14 ноября 1986 года. Председатель правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Памятные даты

Всемирный день борьбы с диабетом

Введен в 1991 году в ответ на угрозу роста заболевания диабетом во всем мире.

С 2007-го Всемирный день борьбы с диабетом проводится под эгидой ООН. Сегодня это крупнейшая в мире кампания по информированию о заболевании, охватывающая более миллиарда человек.

14 ноября выбрано, чтобы увековечить заслуги канадского врача и физиолога Фредерика Бантинга, родившегося в этот день в 1891 году. Он с врачом Чарльзом Бестом сыграл решающую роль в открытии в 1922-м инсулина.

14 ноября также отмечается День эндокринолога.

Международный день логопеда

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Впервые вопросы коррекции речевых нарушений описаны в работах по сурдопедагогике ХVII века (в то время понятие глухонемоты еще мало отличали от слухонемоты и других дефектов речи у слышащих).

Со второй половины ХIХ века изучение недостатков речи при нормальном слухе приобрело самостоятельное, но по преимуществу медицинское направление.

Люди, которые меняли мир

Родился ученый Михаил Лущихин

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Родился 14 ноября 1905 года в Рузе Московской области.

Академик АН Киргизской ССР, заслуженный деятель науки, заслуженный зоотехник Киргизии, автор новой ценной породы «горная киргизская тонкорунная овца».

Результаты научных исследований опубликованы в более 170 научных трудах, в том числе в 5 монографиях.

В 2001-м академик Михаил Лущихин, основатель научной школы овцеводства, посмертно удостоен золотой медали Кыргызской Республики «За выдающиеся достижения в науке XX века».

Его именем названа улица в Бишкеке.

Умер 5 мая 1978 года.

Куда сходить

Спорт

  • Четыре матча шестого тура Суперлиги по футзалу пройдут в спорткомплексе Кыргызского футбольного союза.

Культура

  • В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открыты постоянные экспозиции, выставки «Конь окрыляет человека» и персональная Жыргала Матураимова;
  • в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоится концерт Түгөлбая Казакова;
  • Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева покажет спектакли «Саламатсызбы!» и «Здравствуйте!»;
  • Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова приглашает на спектакль «ABBA вместо sLOVE»;
  • Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева — на оперу «Князь Игорь»;
  • на «Жаштык Арене» пройдет Fomo Fest;
  • в цирке всех ждет шоу «Караван чудес».

Куда еще сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.

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Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

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Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

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