В Бишкеке 13 ноября ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет +8 градусов.

Отключение света, газа, воды

9.30-13.00 — отрезки улиц Салиевой, Западной;

9.30-14.00 — 10-й микрорайон, дом 29/1;

10.00-18.00 — улица Шабдана Баатыра, дом 68а;

12.00-17.00 — улица Саратовская, отрезки улиц Манаса, Можайского, Саадаева, перереулка Бреславский;

14.00-17.00 — 3-й микрорайон, дома 30, 7/1;

9.00-16.00 — улица Токтоналиева, дома 44, 54;

9.00-17.00 — отрезки улиц Горького, Пожарского, проспекта Айтматова, село Чон-Арык (улицы Семетей, Ульяновская, 50 лет Победы, Северная, Выставочная, проспект Айтматова, переулок Шушенский), отрезки проспекта Дэн Сяопина, улицы Казакова, Абдраева, Арзамасская, Средняя, Пишпекская, Кумарыкская, Литвинова, Димитрова, Кенсуйская, переулок Карульский, жилмассивы «Тендик», «Алтын-Казык», «Жениш» (улицы Боталиева, Жаштык, Нурила-4), села Пригородное (улица Береговая), Васильевка (улицы Октябрьская, Верхняя, Набережная, Комсомольская, Юбилейная, Иманбек, Айбаш, Шаршеналиева, Фрунзе, Солто-Ата, Западная, Восточная), Виноградное (улицы Ленина, Лермонтова, Крупской, Чуйская, Школьная, Токтогула, Чернышевского, 6-й распред, Алма-Атинская, Спортивная, Советская, Казиева, Участок, Суймоналиева, Проектируемая), Полевое (улицы Садовая, Полевая, Озерная, Прудная, Центральная), Кок-Жар (улицы Чокморова, Ахметова, Иманбек уулу Акылбек, Токсуматова Карыпбая, Новостройка, контур № 254), жилмассив «24 га», села Беш-Кунгой (улица Чон-Багыш), Аламедин (улицы Кыргызстанская, Манас, Кожомкула, Школьная, Гоголя, Фрунзенская, Ат-Башинская, Молодежная, Долон, Панфилова, Кожожаш);

9.00-14.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улица Чуй-53).

У кого намечается той

Кудайберген Базарбаев

Родился 13 ноября 1958 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Казахстан.

Алексей Федосеев

Родился 13 ноября 1990 года. Кикбоксер. Трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка мира, чемпион Азиатских игр, Европы, Азии и Евразии.

Памятные даты

День войск радиационной, химической и биологической защиты Кыргызской Республики

Химические войска — специальные войска, предназначенные для химического обеспечения боевых действий Вооруженных сил.

Официальной датой образования войск радиационной, химической и биологической защиты считается 13 ноября 1918 года.

Всемирный день доброты

Датой праздника выбран день открытия в 1998 году в Токио I конференции Всемирного движения доброты.

У движения есть свой официальный документ — «Декларация доброты», которая гласит: «Мы признаем фундаментальную важность простой человеческой доброты как основного условия доставляющей удовлетворение и осмысленной жизни и этим документом провозглашаем создание Всемирного движения доброты. Мы будем стремиться объединиться через организации в каждой стране и с помощью создания всемирной сети и создать более добрый и более полный сочувствия мир».

Еще одна цель Всемирного дня доброты — способствовать объединению разных наций, несмотря на языковые и культурные различия.

Международный день слепых

Основой для учреждения дня стал день рождения Валентина Гаюи — известного педагога, основавшего в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для слепых.



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В 1784 году в Париже без поддержки правительства и благотворительных обществ на свои личные средства в своем собственном доме Валентин Гаюи открыл первую в мире школу для слепых детей под названием «Мастерская трудящихся слепых».

Он разработал рельефно-линейный шрифт «унциал». Это были крупные ровные буквы, выдавленные рельефом на плотной бумаге. При помощи «унциала» стало возможным обучать слепых детей чтению и печатать книги для слепых.

Люди, которые меняли мир

Умер академик Курман-Гали Каракеев

Родился 7 ноября 1913 года в селе Курменты Иссык-Кульской области. Доктор исторических наук, профессор, академик НАН КР, лауреат Государственной премии в области науки и техники, заслуженный деятель науки КР.

Под началом Курман-Гали Каракеева составлена геологическая карта прогнозирования месторождений в республике, залежей редкоземельных элементов. При непосредственном участии ученого вышли четыре тома «Истории Киргизской ССР».

Известен как автор ряда фундаментальных работ в сферах культурного строительства, истории науки, а также в изучении этапов становления кыргызского государства новейшего времени.

Автор более 300 работ, в том числе 8 монографий, книг и брошюр по разнообразной тематике.

Под его руководством защищено 20 докторских и кандидатских диссертаций.

Умер 13 ноября 2012-го.

Куда сходить

Спорт

Два матча шестого тура Суперлиги по футзалу пройдут в спорткомплексе Кыргызского футбольного союза.