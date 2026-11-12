В Бишкеке 12 ноября ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет +7 градусов.

Отключение света, газа, воды

9.30-13.00 — отрезки улиц Фрунзе, Саратовской, Западной, переулка Феодосийский, 11-й микрорайон, дома 29, 30, 31;

12.00-16.00 — 11-й микрорайон (административные здания 4/1, 34/1, 35, 36, 37, 38)

13.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», дома 19, 20, улица Токтоналиева, дом 30, села Восток (улица 60 лет Киргизской ССР), Дачное, Виноградное (улицы Пушкина, Токтогула, Парковая, Фрунзе);

15.00-17.00 — отрезки улиц Бектенова, Суванбердиева, переулка Нежинский;

9.00-13.00 — улица Токтоналиева, дом 20, жилмассив «Кырман» (улицы Нур-Тамчы, Бурана, 50га), села Аламедин (улицы Гагарина, Первомайская), Виноградное (улица Парковая);

9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Сандык-Тор, Шералиева, Куюкова, Ак-Марал, Кошон, Алтымышева, Репина, Волдайская), села Маевка (водохранилище, дома 1-9), Лесхоз, Кок-Жар (улицы Чокморова, Ахметова, Иманбек уулу Акылбека, Токсуматова, Новостройка, контур № 254), жилмассив «24га», село Беш-Кунгей (улица Чон-Багыш);

9.00-11.00 — жилмассив «Мурас-Ордо» (14-я улица Мурас-Ордо);

9.00-18.30 — село Маевка (жилмассивы «Умут», «Тамырчы»).

У кого намечается той

Бекжан Усеналиев

Родился 12 ноября 1988 года. Председатель Бишкекского горкенеша.

Памятные даты

Всемирный день борьбы с пневмонией

Появился в календаре по инициативе Глобальной коалиции против детской пневмонии.

В этот день учреждения здравоохранения организуют профилактические мероприятия, проводят медицинские осмотры. Кроме того, множество волонтеров рассказывают людям о пневмонии и сопряженных с ней рисках, раздают информационные листовки и буклеты.

День рождения хип-хопа

Хип-хоп — культурное направление, зародившееся в среде рабочего класса Нью-Йорка 12 ноября 1974 года. Диджей Afrika Bambaataa первым определил пять столпов хип-хоп-культуры: эмсиинг, диджеинг, брейкинг, граффити и knowledge (определенная философия). Другие элементы включают битбоксинг, хип-хоп-моду и сленг.

Возникнув в Южном Бронксе, в 1970-х хип-хоп стал частью молодежной культуры во многих государствах. С конца 1990-х годов из уличного андеграунда, имеющего остро социальную направленность, хип-хоп постепенно превратился в часть музыкальной индустрии, а к середине первого десятилетия XXI века субкультура стала «модной», «мейнстримной».

Всемирный день качества

Всемирный день качества — ежегодное мероприятие, проводимое во многих странах мира во второй четверг ноября.

Утвержден в 1990-м. А спустя шесть лет Европейская организация качества объявила неделю, в которую попадает этот второй ноябрьский четверг, Европейской неделей качества.

Целями дня являются повышение значения высокого качества продукции и услуг, а также активизация той деятельности, которая направлена на привлечение внимания к проблемам качества. Ведь речь идет не только о безопасности товаров для человека и окружающей среды, но и о степени удовлетворенности запросов и ожиданий потребителей.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Мэлс Акынбеков

Родился 12 ноября 1942 года в селе Алай-Куу Ошской области.

С 1970-го член Союза художников СССР, главный художник Художественного фонда Киргизии.

Рано ушедший из жизни, самобытный, оставивший собственное слово в кыргызском изобразительном искусстве.

Работал в основном как жанрист.

Тематика работ разнообразна. Мэлс Акынбеков воспевал красоту традиционного кыргызского быта и разрабатывал революционную тематику. В конце 1970-х годов создал ряд полотен на тему современных новостроек и цикл портретов передовиков сельского хозяйства.

Умер 25 декабря 1993-го.

Родился профессор Алмаз Шаназаров

Родился 12 ноября 1943 года. Доктор медицинских наук, профессор, академик Международной академии астронавтики, дважды лауреат Государственной премии в области науки и техники, известный ученый в области высокогорной физиологии, физиологии трудовой, военно-профессиональной деятельности и устойчивого развития.

Почти 25 лет возглавлял Институт горной физиологии.

Алмаз Шаназаров — автор и соавтор 200 научных работ, в том числе 6 монографий, а также 12 практических рекомендаций. В области физиологии и устойчивого развития он подготовил 12 кандидатов наук.

В настоящее время руководит научно-исследовательским центром Международной высшей школы медицины, ведет исследования по адаптации иностранных студентов к учебной деятельности.

За героизм и мужество, проявленные в Баткенском военном конфликте, награжден почетной грамотой; за вклад в развитие физиологической науки — медалью «Данк».

Родился художник Георгий Белкин

Родился 12 ноября 1945 года в Семипалатинской области Казахской ССР. Народный художник Кыргызской Республики, заслуженный деятель культуры Киргизской ССР.

В Русский драматический театр имени Надежды Крупской принят в 1969-м артистом оркестра. В 1971 году после окончания Художественного училища стал художником-постановщиком, а с 1973-го — главным художником.

За 35 лет своей работы создал художественное оформление более 100 спектаклей театра. Многие сценографические работы художника отмечены дипломами всесоюзных и республиканских фестивалей. Работы Георгия Белкина можно увидеть в Музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, частных коллекциях Германии, Израиля, Италии, США, России, Франции, Казахстана. В 2006 году переехал в Москву. Талант художника был востребован в Государственном академическом центральном театре кукол Сергея Образцова, где Георгий Иванович работал до последних дней своей жизни.

Умер 25 августа 2016-го. Умер писатель Качкынбай Артыкбаев