В Бишкеке 11 ноября ожидается дождь. Температура воздуха днем будет +8 градусов.

Отключение света, газа, воды

9.30-12.00 — 11-й микрорайон, дома 17а, 22, 23, 25;

9.30-15.00 — отрезки улицы Пархоменко, переулков Черкесского, Пишпекского;

11.00-15.00 — 11-й микрорайон, дома № 2, 3, 4, 5;

13.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», дома 2/3, 4/3, 5/3, 3, 6/3, 7/3, 8/3, село Беш-Кунгей (улицы Дачи, 19-й километр);

14.00-17.00 — 6-й микрорайон, дома 16, 17, 18;

9.00-12.00 — отрезки улиц Жумабека, Акиева, Тимирязева, Айдарбекова, проспекта Жибек Жолу;

9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Марал, Репина, Сандык-Тор, Шералиева, Куюковой, Кошон, Алтымышева, Волдайская), села Васильевка (улицы Октябрьская, Верхняя, Набережная, Комсомольская, Юбилейная, Иманбек, Айбаш, Шаршеналиева, Фрунзе, Солто-Ата, Западная, Восточная), Виноградное (улицы Ленина, Лермонтова, Крупской, Чуйская, Школьная, Токтогула, Чернышевского, 6-й Распред, Алма-Атинская, Спортивная, Советская, Казиева, Участок, Суймоналиева, Проектируемая), Полевое (улицы Садовая, Полевая, Озерная, Прудная, Центральная), Кок-Жар (улицы Чокморова, Ахметова, Иманбек уулу Акылбека, Токсуматова, Новостройка, Салкын, Майрам, Кыял, контур № 254), жилмассив «24 га», село Беш-Кунгей (улица Чон-Багыш);

12.00-17.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Тоголока Молдо, Исанова, Ташкентской, переулка Кекол;

9.00-13.00 — села Нижняя Ала-Арча (улицы Тихая, Новая, Колхозная, Чагая, Кыргызская, Панфилова, Коллекторная, Больничная, Короткая, Логвиненко, Полярная, Западная, Кенсуйская, Школьная, переулок Средний), Джал;

9.00-18.00 — село Маевка, жилмассив «12 га» (улицы Сары-Челек, Тынчтык);

11.00-17.00 — жилмассив «Мурас-Ордо» (улица Мурас-Ордо 14-я).

Памятные даты

Международный день энергосбережения

Решение об учреждении этого праздника принято в апреле 2008 года на проходившем в Казахстане международном совещании координаторов международной экологической сети «Школьный проект по использованию ресурсов и энергии» (SPARE). Этот праздник получил статус международного, поскольку принять участие в проекте пожелали около 20 стран.

Его основная цель — привлечь внимание властей и общественности к рациональному использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии.

Проблема энергосбережения намного глубже, чем может показаться на первый взгляд. Экономия энергии позволит снизить загрязнение окружающей среды.

Всемирный день шопинга

Все началось в 2009 году, когда интернет-площадка Alibaba Group из Китая осуществила маркетинговый ход под названием «Всемирный день шопинга», проведя на своих ресурсах распродажу, где скидки в 50 процентов были нормой.

День шопинга, по своей сути, — это день больших скидок, предоставляемых на самые разнообразные товары владельцами крупнейших интернет-площадок. Сегодня его противопоставляют известной «черной пятнице», когда покупателям предоставляется редкая возможность приобрести товар со значительными скидками, хотя, по сути, это то же самое.

Куда сходить

Спорт

На стадионе имени Долона Омурзакова состоится матч Кыргызстан — Северные Марианские острова в рамках квалификационного турнира AFC U-17 Asian Cup — 2027.