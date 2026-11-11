Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
В Бишкеке 11 ноября ожидается дождь. Температура воздуха днем будет +8 градусов.
Отключение света, газа, воды
- 9.30-12.00 — 11-й микрорайон, дома 17а, 22, 23, 25;
- 9.30-15.00 — отрезки улицы Пархоменко, переулков Черкесского, Пишпекского;
- 11.00-15.00 — 11-й микрорайон, дома № 2, 3, 4, 5;
- 13.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», дома 2/3, 4/3, 5/3, 3, 6/3, 7/3, 8/3, село Беш-Кунгей (улицы Дачи, 19-й километр);
- 14.00-17.00 — 6-й микрорайон, дома 16, 17, 18;
- 9.00-12.00 — отрезки улиц Жумабека, Акиева, Тимирязева, Айдарбекова, проспекта Жибек Жолу;
- 9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Марал, Репина, Сандык-Тор, Шералиева, Куюковой, Кошон, Алтымышева, Волдайская), села Васильевка (улицы Октябрьская, Верхняя, Набережная, Комсомольская, Юбилейная, Иманбек, Айбаш, Шаршеналиева, Фрунзе, Солто-Ата, Западная, Восточная), Виноградное (улицы Ленина, Лермонтова, Крупской, Чуйская, Школьная, Токтогула, Чернышевского, 6-й Распред, Алма-Атинская, Спортивная, Советская, Казиева, Участок, Суймоналиева, Проектируемая), Полевое (улицы Садовая, Полевая, Озерная, Прудная, Центральная), Кок-Жар (улицы Чокморова, Ахметова, Иманбек уулу Акылбека, Токсуматова, Новостройка, Салкын, Майрам, Кыял, контур № 254), жилмассив «24 га», село Беш-Кунгей (улица Чон-Багыш);
- 12.00-17.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Тоголока Молдо, Исанова, Ташкентской, переулка Кекол;
- 9.00-13.00 — села Нижняя Ала-Арча (улицы Тихая, Новая, Колхозная, Чагая, Кыргызская, Панфилова, Коллекторная, Больничная, Короткая, Логвиненко, Полярная, Западная, Кенсуйская, Школьная, переулок Средний), Джал;
- 9.00-18.00 — село Маевка, жилмассив «12 га» (улицы Сары-Челек, Тынчтык);
- 11.00-17.00 — жилмассив «Мурас-Ордо» (улица Мурас-Ордо 14-я).
Памятные даты
Международный день энергосбережения
Решение об учреждении этого праздника принято в апреле 2008 года на проходившем в Казахстане международном совещании координаторов международной экологической сети «Школьный проект по использованию ресурсов и энергии» (SPARE). Этот праздник получил статус международного, поскольку принять участие в проекте пожелали около 20 стран.
Его основная цель — привлечь внимание властей и общественности к рациональному использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии.
Проблема энергосбережения намного глубже, чем может показаться на первый взгляд. Экономия энергии позволит снизить загрязнение окружающей среды.
Всемирный день шопинга
Все началось в 2009 году, когда интернет-площадка Alibaba Group из Китая осуществила маркетинговый ход под названием «Всемирный день шопинга», проведя на своих ресурсах распродажу, где скидки в 50 процентов были нормой.
День шопинга, по своей сути, — это день больших скидок, предоставляемых на самые разнообразные товары владельцами крупнейших интернет-площадок. Сегодня его противопоставляют известной «черной пятнице», когда покупателям предоставляется редкая возможность приобрести товар со значительными скидками, хотя, по сути, это то же самое.
Куда сходить
Спорт
- На стадионе имени Долона Омурзакова состоится матч Кыргызстан — Северные Марианские острова в рамках квалификационного турнира AFC U-17 Asian Cup — 2027.
Культура
- В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открыты постоянные экспозиции;
- в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоится концерт Алтынай Асанбековой;
- Кыргызская национальная консерватория имени Калыя Молдобасанова приглашает на концерт фортепианной музыки;
- в Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Токтоболота Абдумомунова пройдет концерт «Симфонические рок-хиты».
Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
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