В Бишкеке 10 ноября будет пасмурно, ожидается дождь. Температура воздуха днем поднимется до +20 градусов.

Отключение света, газа, воды

9.00-19.00 — улицы Ташкентская, дома 47, 49, 51, 66, 68, 70, 74, Табышалиева, дома 94-117, Манаса, дома 74-145/2, Куренкеева, дом 286, переулок Офицерский, дом 1а.

10.00-19.00 — 10-й микрорайон: дома № 16-25, 9, 10, 11 и 17/1; 9-й микрорайон: дома № 10, 12, 12/1, 13, 14, 15, 46 и 40/1.

У кого намечается той

Аскар Акаев

Родился 10 ноября 1944 года. Бывший президент Кыргызстана.

Амантур Турсуниязов

Родился 10 ноября 1979 года. Заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора — директор Кыргызской геологической службы.

Табылды Муратбеков

Родился 10 ноября 1994 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

День молодежи Кыргызской Республики

Установлен постановлением правительства от 14 января 2002 года, принимая во внимание возрастающую роль молодого поколения в реализации демократического курса Кыргызстана, а также в целях дальнейшего развития молодежной политики.

Праздник приурочен ко Всемирному дню молодежи, отмечаемому 10 ноября. Согласно Закону «Об основах государственной молодежной политики», молодежью считаются граждане от 14 до 35 лет.

По данным Национального статистического комитета, в стране проживает более 40 процентов молодых граждан.

День науки Кыргызской Республики

День науки Кыргызстана отмечается ежегодно 10 ноября и приурочен ко Всемирному дню науки за мир и развитие. Установлен постановлением правительства от 14 января 2002-го, придавая огромное значение роли науки и ученых в создании устойчивого общества, в целях рационального использования достижений науки во благо общества.

Научный потенциал страны сосредоточен в 90 самостоятельных научно-технических учреждениях, организациях, предприятиях, высших учебных заведениях, научно-производственных центрах, временных творческих коллективах.

Академический сектор науки в основном сосредоточен в Национальной академии наук (НАН КР), которая объединяет 25 научно-исследовательских институтов и центров.

Международный день бухгалтерии

Ежегодно 10 ноября специалисты одной из точных профессий отмечают праздник — Международный день бухгалтерии, или День бухгалтера.

Необходимость введения международного праздника обсуждалась неоднократно, несмотря на то, что во многих странах установлен национальный праздник бухгалтеров.

10 ноября 1494-го в Венеции опубликована книга Луки Пачиоли (Luca Pacioli) «Все об арифметике, геометрии и пропорции», в которой автор попытался суммировать знания о математике того времени.

Луку Пачиоли называют «отцом бухгалтерии», хотя он не был ни изобретателем, ни разработчиком системы бухгалтерии. Он всего лишь описал методы, которые использовали в своей работе венецианские торговцы в период итальянского Ренессанса.

Люди, которые меняли мир

Родился композитор-мелодист Муса Баетов

Родился 10 ноября 1902 года в селе Байгенчек (ныне Баетово). Кыргызский певец (тенор) и композитор-мелодист, акын, народный артист Киргизской ССР (1939).

Артистическую деятельность начал в 1934-м в Кыргызском музыкально-драматическом театре.

Известен в Кыргызстане как народный певец с очень своеобразной исполнительской манерой. Обладал сильным, колоритным голосом, приближающимся к драматическому тенору. Аккомпанировал себе на комузе и гармонике.

Автор около 20 песен.

Умер 9 мая 1949 года в возрасте 46 лет во Фрунзе.

В Бишкеке имя Мусы Баетова присвоено одной из улиц, установлена мемориальная доска артиста.

Родился Герой Советского Союза Казак Джаркимбаев

Родился 10 ноября 1911 года в Иссык-Кульской области.

16 апреля 1944-го в составе расчета своего орудия переправился через Днестр в районе села Бутор Григориопольского района Молдавской ССР. Когда противник предпринял ряд мощных контратак при поддержке артиллерии и авиации, кыргызстанец принял активное участие в их отражении.

Когда орудие вышло из строя, Казак Джаркимбаев продолжил вести огонь из пулемета, уничтожил более двух взводов солдат и офицеров противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» младший сержант Казак Джаркимбаев удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Умер 10 июля 1969-го.

В честь героя названы улица и средняя школа в его родном селе.

Родился академик Азиз Салиев

Родился 10 ноября 1925 года. Советский ученый-философ, заслуженный деятель науки Киргизской ССР.

В 1953-м на первой сессии созданной Академии наук был избран членом-корреспондентом.

Внес огромный вклад в развитие науки и культуры Кыргызстана, долгие годы возглавлял Союз писателей Киргизской ССР. Автор работ по вопросам философии, литературоведения, литературной критики.

Умер в 2012-м.

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