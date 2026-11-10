USD87.45EUR97.75RUB1.08
24.kg

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

00:15, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

В Бишкеке 10 ноября будет пасмурно, ожидается дождь. Температура воздуха днем поднимется до +20 градусов.

Отключение света, газа, воды

313250_w_h500_1699962542_r.jpg
  • 9.00-19.00 — улицы Ташкентская, дома 47, 49, 51, 66, 68, 70, 74, Табышалиева, дома 94-117, Манаса, дома 74-145/2, Куренкеева, дом 286, переулок Офицерский, дом 1а.
324062_w_h500_1710141994_r.jpg
  • 10.00-19.00 — 10-й микрорайон: дома № 16-25, 9, 10, 11 и 17/1; 9-й микрорайон: дома № 10, 12, 12/1, 13, 14, 15, 46 и 40/1.

У кого намечается той

Аскар Акаев

Родился 10 ноября 1944 года. Бывший президент Кыргызстана.

Амантур Турсуниязов

Родился 10 ноября 1979 года. Заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора — директор Кыргызской геологической службы.

Табылды Муратбеков

Родился 10 ноября 1994 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

День молодежи Кыргызской Республики

93506.jpg

Установлен постановлением правительства от 14 января 2002 года, принимая во внимание возрастающую роль молодого поколения в реализации демократического курса Кыргызстана, а также в целях дальнейшего развития молодежной политики.

Праздник приурочен ко Всемирному дню молодежи, отмечаемому 10 ноября. Согласно Закону «Об основах государственной молодежной политики», молодежью считаются граждане от 14 до 35 лет.

По данным Национального статистического комитета, в стране проживает более 40 процентов молодых граждан.

День науки Кыргызской Республики

93507.jpg

День науки Кыргызстана отмечается ежегодно 10 ноября и приурочен ко Всемирному дню науки за мир и развитие. Установлен постановлением правительства от 14 января 2002-го, придавая огромное значение роли науки и ученых в создании устойчивого общества, в целях рационального использования достижений науки во благо общества.

Научный потенциал страны сосредоточен в 90 самостоятельных научно-технических учреждениях, организациях, предприятиях, высших учебных заведениях, научно-производственных центрах, временных творческих коллективах.

Академический сектор науки в основном сосредоточен в Национальной академии наук (НАН КР), которая объединяет 25 научно-исследовательских институтов и центров.

Международный день бухгалтерии

93508.jpg

Ежегодно 10 ноября специалисты одной из точных профессий отмечают праздник — Международный день бухгалтерии, или День бухгалтера.

Необходимость введения международного праздника обсуждалась неоднократно, несмотря на то, что во многих странах установлен национальный праздник бухгалтеров.

10 ноября 1494-го в Венеции опубликована книга Луки Пачиоли (Luca Pacioli) «Все об арифметике, геометрии и пропорции», в которой автор попытался суммировать знания о математике того времени.

Луку Пачиоли называют «отцом бухгалтерии», хотя он не был ни изобретателем, ни разработчиком системы бухгалтерии. Он всего лишь описал методы, которые использовали в своей работе венецианские торговцы в период итальянского Ренессанса.

Люди, которые меняли мир

Родился композитор-мелодист Муса Баетов

Родился 10 ноября 1902 года в селе Байгенчек (ныне Баетово). Кыргызский певец (тенор) и композитор-мелодист, акын, народный артист Киргизской ССР (1939).

Артистическую деятельность начал в 1934-м в Кыргызском музыкально-драматическом театре.

Известен в Кыргызстане как народный певец с очень своеобразной исполнительской манерой. Обладал сильным, колоритным голосом, приближающимся к драматическому тенору. Аккомпанировал себе на комузе и гармонике.

Автор около 20 песен.

Умер 9 мая 1949 года в возрасте 46 лет во Фрунзе.

В Бишкеке имя Мусы Баетова присвоено одной из улиц, установлена мемориальная доска артиста.

Родился Герой Советского Союза Казак Джаркимбаев

93505.jpg

Родился 10 ноября 1911 года в Иссык-Кульской области.

16 апреля 1944-го в составе расчета своего орудия переправился через Днестр в районе села Бутор Григориопольского района Молдавской ССР. Когда противник предпринял ряд мощных контратак при поддержке артиллерии и авиации, кыргызстанец принял активное участие в их отражении.

Когда орудие вышло из строя, Казак Джаркимбаев продолжил вести огонь из пулемета, уничтожил более двух взводов солдат и офицеров противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» младший сержант Казак Джаркимбаев удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Умер 10 июля 1969-го.

В честь героя названы улица и средняя школа в его родном селе.

Родился академик Азиз Салиев

Родился 10 ноября 1925 года. Советский ученый-философ, заслуженный деятель науки Киргизской ССР.

В 1953-м на первой сессии созданной Академии наук был избран членом-корреспондентом.

Внес огромный вклад в развитие науки и культуры Кыргызстана, долгие годы возглавлял Союз писателей Киргизской ССР. Автор работ по вопросам философии, литературоведения, литературной критики.

Умер в 2012-м.

Куда сходить

Спорт

  • На «Жаштык арене» пройдет турнир по смешанным единоборствам OCTAGON 93;
  • в спорткомплексе Кыргызского футбольного союза молодежная сборная Кыргызстана по футзалу проведет товарищеский матч против сверстников из России.

Культура

  • В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открыты постоянные экспозиции.

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.

Материалы по теме

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Претенденты на пост президента продолжают сбор подписей. Кто набрал больше всех?

 

«Экзамен для кандидатов сделали как для ученых» — Суваналиев о выборах

 

В Кыргызстане насчитали более 4,4 миллиона избирателей перед выборами президента

 

Выборы президента. «Бутун Кыргызстан» поддержит кандидатуру Исхака Масалиева

 

Исхак Масалиев выдвинул свою кандидатуру на должность президента

 

ЦИК предупредила чиновников о недопустимости вмешательства в выборы

 

Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

 

Запрет на курение в общественных местах. В точках общепита Бишкека прошли рейды

 

NASA ищет астронавтов для работы на Луне и подготовки полетов на Марс

 

Во сколько обходится содержание автомобиля в Центральной Азии

 

Вечерний дайджест: основные события 9 ноября в Кыргызстане

 

В Бишкеке автобусный маршрут № 36 тоже разделили на два направления

 

Атака на Иран

Возобновление ударов по Ирану крайне маловероятно, заявил Трамп. Но есть условия

 

В Ормузском проливе подорвались еще два нефтяных танкера

 

США просят Китай помочь завершить конфликт с Ираном — СМИ

 

Влияние войны в Иране на мировую продовольственную логистику отмечают эксперты

 

В Иране раздают йодосодержащие таблетки в связи с угрозой ядерного удара США

 

Прекратить финансирование войны против Ирана требуют в Сенате США

 

Власть

В Кыргызстане предлагают создать единую экологическую сеть

 

Садыр Жапаров наградил организаторов саммита ШОС и Всемирных игр кочевников

 

Семья погибшего в «Ала-Арче» подростка обратилась к Садыру Жапарову

 

В Кыргызстане конфискованные лекарственные растения разрешат продавать

 

Кыргызстан представил четыре принципа новой архитектуры безопасности Евразии

 

Достучаться до чиновников. Садыр Жапаров изменил правила рассмотрения жалоб

 

Ситуация вокруг Украины

Переговоры в Абу-Даби. Украина определилась с составом делегации

 

Стали известны члены российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби

 

Трамп анонсировал масштабное мирное соглашение, касающееся Европы

 

Мелания Трамп передала личные письма Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому

 

Родные заявили о принуждении кыргызстанца к войне. МИД направил России ноту

 

Швейцария тоже отменила санкции против Алишера Усманова и Михаила Фридмана

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18