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Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

01:05, 07 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

В Бишкеке 7 ноября ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет +23 градуса.

Памятные даты

Дни истории и памяти предков в Кыргызстане

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В Кыргызстане 7 и 8 ноября объявлены Днями истории и памяти предков. Указ об этом подписал президент 26 октября 2017 года.

«В целях объективной исторической оценки национально-освободительного восстания и трагических событий 1916-го, Февральской и Октябрьской революций 1917 года, уроков и наследия советского периода развития, последствий политических репрессий XX века, а также отдавая дань памяти предкам, постановляется объявить 7 и 8 ноября ежегодно отмечаемыми Днями истории и памяти предков», — говорится в документе.

С 2025 года эти дни стали рабочими.

День информации и печати Кыргызстана

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Профессиональный праздник всех работников средств массовой информации, радио и телевидения, полиграфии, издательств, книжной торговли Кыргызстана — День информации и печати — установлен постановлением правительства республики от 1 ноября 1993 года.

В этот день, 7 ноября 1924-го, в Ташкенте вышел в свет первый номер национальной газеты «Эркин Тоо». С лета 1925 года она начала издаваться в Пишпеке. Как первое издание на кыргызском языке газета внесла огромный вклад в борьбу за ликвидацию безграмотности, сыграла большую роль в проведении просветительской работы, развитии художественной литературы и журналистики.

С 20 августа 1927-го газета переименована в «Кызыл Кыргызстан», позже — в «Советтик Кыргызстан», а с 1991 года — в «Кызыл туусу».

Совершен первый рейс по воздушному пути Фрунзе — Рыбачье — Пржевальск

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В 1933-м открыли первую кыргызскую авиалинию.

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Первый полет приурочили к 16-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, и прошел он по маршруту Фрунзе — Рыбачье — Пржевальск. На борту самолета У-2 было всего два человека — летчик Николай Иеске и авиатехник Евгений Балакша.

Они совершили первый перелет через горные хребты Кунгей и Киргизский на высоте 3,5 тысячи метров, тем самым определив возможность прохождения через перевалы и открытия новой трассы. Позже самолет стал курсировать по маршруту ежедневно.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Аалы Токомбаев

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Родился 7 ноября 1904 года. Советский кыргызский писатель и поэт. Народный поэт Киргизии (1945), академик Академии наук Киргизской ССР (1954), Герой Социалистического Труда (1974). Один из зачинателей кыргызской литературы.

Первое стихотворение опубликовано 7 ноября 1924-го. Стоял у истоков кыргызской профессиональной литературы. В 1930-е годы заявил о себе как мастер лирико-романтической прозы. Написал повести «Раненое сердце», «Тайна мелодии», «Днестр впадает в глубокое море», завершил работу над поэмой «Своими глазами».

В конце 1950-х заново переработал свой роман в стихах «Перед зарей», ставший одним из крупных произведений современной отечественной литературы.

В 1967 году за этот роман поэт удостоен Государственной премии Киргизской ССР имени Токтогула Сатылганова. 

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Благодаря Аалы Токомбаеву, в литературный обиход вошли различные жанры поэзии: агитационные марши, послания, сонеты, элегии, сатира.

Умер 19 июня 1988-го.

Родился академик Курман-Гали Каракеев

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Родился 7 ноября 1913 года в селе Курменты Иссык-Кульской области. Доктор исторических наук, профессор, академик НАН КР, лауреат Государственной премии в области науки и техники, заслуженный деятель науки КР.

Под началом Курман-Гали Каракеева составлена геологическая карта прогнозирования месторождений и залежей редкоземельных элементов в республике. При непосредственном участии ученого вышли четыре тома истории Киргизской ССР.

Он известен как автор ряда фундаментальных работ в сферах культурного строительства, истории науки, а также в изучении этапов становления кыргызского государства новейшего времени.

Автор более 300 работ, в том числе 8 монографий, книг и брошюр по разнообразной тематике.

Под руководством Курман-Гали Каракеева защищено 20 докторских и кандидатских диссертаций.

Умер 13 ноября 2012-го.

Родилась оперная певица Сайра Киизбаева

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Родилась 7 ноября 1917 года в селе Токольдош. Оперная певица (лирико-драматическое сопрано), педагог.

Работала на сцене до 1972-го. Исполняла ведущие партии в национальных операх. Первая кыргызская певица, выступавшая в партиях классического репертуара. Исполняла их на кыргызском и русском языках. Репертуар включал арии из опер, несколько сотен романсов и песен.

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В 1959 году дебютировала в качестве режиссера в опере Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй».

Депутат Верховного Совета Киргизской ССР пяти созывов.

Умерла 11 октября 1988-го.

Родилась Майрамкан Абылкасымова

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Родилась 7 ноября 1936 года в селе Алмалуу. Народный поэт Киргизской ССР.

Публикуется с 1952-го. Дебютный поэтический сборник (стихи для детей) «Маленьким друзьям» («Кичинекей досторго») вышел в 1961 году. За поэму «Говорит памятник» («Эстелик сүйлөйт», 1962) и сборник «Веру в сердце храню» («Ишеним дайым жүрөктө», 1968) в 1970-м удостоена премии Ленинского комсомола.

В 1984 году сборник стихотворений «Гүлдөр суу сурайт» («Цветы просят воды») отмечен Государственной премией Киргизской ССР имени Токтогула Сатылганова.

Многие произведения Майрамкан Абылкасымовой переведены на русский, украинский, казахский, болгарский, монгольский, немецкий, польский и французский языки.

Родился государственный деятель Кыргызстана Насирдин Исанов

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Родился 7 ноября 1943 года в селе Кок-Бель Ошской области. Государственный деятель Киргизии, первый премьер-министр независимой Киргизии, академик Инженерной академии СССР.

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Пройдя путь от рабочего треста «Мосжилстрой» (1960-1961) до председателя Иссык-Кульского облисполкома (1988-1990), в декабре 1990-го становится вице-президентом Кыргызстана, позже назначается премьер-министром страны.

Погиб в автокатастрофе 29 ноября 1991 года.

В честь Насирдина Исанова названа одна из центральных улиц Бишкека. В 2003-м установлен памятник на бульваре Эркиндик.

Родился государственный деятель Кемелбек Нанаев

Родился 7 ноября 1945 года. Известный кыргызский государственный деятель, дипломат, финансист и банкир. Он стоял у истоков формирования независимой финансовой и банковской системы Кыргызстана после распада СССР.

Был первым председателем Национального банка суверенного Кыргызстанга (1992-1994). Под его руководством в 1993 году в стране введена национальная валюта — сом.

Занимал пост министра финансов Кыргызстана (1994—1996) в сложный переходный экономический период.

Имел ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Работал послом Кыргызстана в Российской Федерации, а также по совместительству в Армении, Азербайджане и Грузии.

Умер 4 апреля 2013 года.

Куда сходить

Спорт

  • В банкетном зале Consul пройдет турнир по спортивным бальным танцам Premier Cup.

Культура

  • В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открыты постоянные экспозиции, выставка графики, юбилейная выставка Виктора Шестопала и «Венгерские народные сказки»;
  • Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет спектакль «Нежность Натахи»;
  • Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова приглашает на концерт Юрия Бобкова;
  • Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева — на концерт Международного хорового форума;
  • Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева покажет спектакли «Атадан калган туяк» и «Карлик Нос»;
  • пройдут несколько мастер-классов для детей и взрослых.

Куда еще сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.

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Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

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