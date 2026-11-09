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Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

00:15, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

В Бишкеке 9 ноября ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет +26 градусов.

Отключение света, газа, воды

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  • 9.30-13.00 — микрорайон «Восток-5», дома 2/3, 4/3 5/3, 6/3, 7/3, 8/3;
  • 12.00-15.00 — отрезки улиц Кийизбаевой, Армейской, микрорайон «Восток-5», дома № 25б, 25б, 12/2, 23/2;
  • 14.00-17.00 — микрорайон «Асанбай», дома 8, 8/3, 2, 3, 4, 9, 10, 11;
  • 15.00-17.30 — отрезки улицы Артемовской, Передовой, Армейской;
  • 9.00-12.00 — отрезки проспекта Дэн Сяопина, улицы Каракумской, Корейской, переулок Оттукский, отрезки улиц Султана Боромбая, Репина;
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Кербез, Ай-Кочо, Алты-Бакан, Мажурум-Тал, Ашар, Жаныл-Мырза, Курманжан-Датка, Ак-Моор, Арабаева, Таттыбубу), села Пригородное (улица Береговая), Константиновка (улицы Цветочная, Парковая, Головное Сооружение, Новая, Первомайская, Чуйская, Молодежная, Садовая, Школьная, Береговая, Светлая), Луговое (улицы Алма-Атинская, Мирная, Новостройка, Садовая, Трансформаторная, Северная, тупик Северный, переулок Садовый), Сарбан, садовое товарищество «Земледелец»;
  • 12.00-17.00 — отрезки улиц Ташаузской, Курчатова;
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Чокморова, Шевченко, Турусбекова, Московской;
  • 9.00-18.00 — село Достук (улица 1-я линия);
  • 11.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (улица Курманалиева);
  • 9.00-14.00 — жилмассивы «Дордой» (от дома 85 до дома № 889а), «Дордой-Ибраимова-2» (дом 103), «Дордой-Ибраимова-3» (дом 106), «Дордой-Ибраимова-4» (дома 43К, 83, 108, 122, 150, 164а), «Красный строитель» (улицы Гончарная, Рабочая, переулок Рабочий, улицы Бельская, Менделеева, Жилгородок, Дубосековская, переулок Ракетный, Сары-Челекская, переулок Ак-Терекский, улица Набережная), жилмассив «Тендик».

У кого намечается той

Мээрим Жуманазарова

Родилась 9 ноября 1999 года. Чемпионка мира по борьбе, серебряный и бронзовый олимпийский медалист.

Памятные даты

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма

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Установлен по инициативе Международной сети против расизма UNITED, объединяющей более 500 организаций из 49 стран.

В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года начался массовый еврейский погром в Германии, получивший название «Хрустальная ночь», или «Ночь разбитых витрин». Это первая массовая акция физического насилия Третьего рейха по отношению к евреям.

Тогда нацисты убили более 90 человек, 30 тысяч евреев схвачены и отправлены в концлагеря. Сотни синагог сожжены дотла, а тысячи витрин магазинов, принадлежавших евреям, разбиты — отсюда такое название погрома.

 

 

Люди, которые меняли мир

 

Родился актер Суйменкул Чокморов

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Родился 9 ноября 1939-го в селе Чон-Таш. Советский кыргызский актер кино, художник. Народный артист СССР (1981).

С 1964 по 1967 год — преподаватель живописи и композиции во Фрунзенском художественном училище.

В кино пришел в 1967-м. Первой и сразу главной стала роль в фильме «Выстрел на перевале Караш». Играл как в исторических и приключенческих картинах («Седьмая пуля», «Дерсу Узала», «Алые маки Иссык-Куля»), так и в драмах на современные темы («Красное яблоко»).

В 1970–1980 годах был одним из самых узнаваемых актеров в советских среднеазиатских «истернах» на историко-революционные темы.

Как популярный киноартист представлял советское киноискусство во многих зарубежных странах.

Как живописец писал пейзажи, натюрморты, портреты (около 400 работ).

Умер 26 сентября 1992-го после продолжительной болезни.

Родилась профессор Минира Баткибекова

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Родилась 9 ноября 1940-го. Доктор химических наук, профессор, академик Инженерной академии Кыргызской Республики и Международной инженерной академии, заслуженный работник образования КР.

Известный ученый-педагог, автор классических работ в различных областях неорганической и пищевой химии, химии окружающей среды, которые заложили основы научной школы по химической термодинамике не только в Кыргызской Республике, но и в Средней Азии.

В последние годы при участии Миниры Баткибековой проведены исследования по химии и технологии благородных металлов, комплексной переработке минерального сырья, утилизации отходов металлургических производств и охране окружающей среды, направленные на решение проблем, связанных с народным хозяйством, с использованием новых высокочувствительных методов анализа.

Опубликованы более 215 научных работ, 7 учебников, 5 монографий. Автор 20 изобретений.

Умер акын Барпы Алыкулов

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Умер в 1949 году. Акын-импровизатор, певец, мыслитель, классик народной песенно-поэтической культуры, член Союза писателей СССР (1947).

Родился в 1884-м в селе Ачи Сузакского района Джалал-Абадской области в семье крестьянина-бедняка.

Начало творчества поэта приходится на конец XIX века. Встреча с великим Токтогулом является важнейшим событием в его жизни. Позже Барпы Алыкулов посвятил ему поэму. Особое место в творчестве акына занимают айтыши — песни-состязания.

Многие песни Барпы стали классическими образцами кыргызской любовной лирики.

Его песни стали записываться с 1943 года. В 1949-м, уже после смерти акына, издан сборник избранных произведений. Творческое наследие классика кыргызской поэзии вошло в Золотой фонд и является бесценным достоянием кыргызского народа.

Именем Барпы Алыкулова названы село в Сузакском районе, а также многие школы, улицы в городах и селах республики.

Куда сходить

Культура

  • Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приглашает на гала-концерт международного конкурса артистов балета «Улуу-Элес»;
  • Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова — на шоу «Hans Zimmer Live».

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.

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