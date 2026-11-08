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Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

00:15, 08 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

В Бишкеке 8 ноября ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет +26 градусов.

Памятные даты

Дни истории и памяти предков в Кыргызстане

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В Кыргызстане 7 и 8 ноября объявлены официальными праздничными Днями истории и памяти предков. Соответствующий указ подписал президент 26 октября 2017 года.

«В целях объективной исторической оценки национально-освободительного восстания и трагических событий 1916-го, Февральской и Октябрьской революций 1917 года, уроков и наследия советского периода развития, последствий политических репрессий XX века, а также отдавая дань памяти предкам, постановляется объявить 7 и 8 ноября ежегодно отмечаемыми Днями истории и памяти предков», — говорится в документе.

С 2025 года эти дни стали рабочими.

Люди, которые меняли мир

Умер поэт Исмаил Борончиев

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В 1978-м умер кыргызский советский акын-импровизатор, поэт Исмаил Борончиев. Народный артист Киргизской ССР (1958).

Родился в 1910 году в селе Алчалуу.

В 1936-м его принимают солистом в Кыргосфилармонию. В том же году впервые в печати появилось его стихотворение «Первая пятилетка», в 1940-м — поэма «Шамбет», в 1949 году — «Ырлар жыйнагы» («Сборник стихотворений»).

Значительное место в творчестве занимают айтыши, с которыми Исмаил Борончиев выступал вместе с напарником Токтоналы Шабданбаевым. Они опубликованы в книгах «Айтыштар» («Айтыши») и «Кызыл кырман» («Красный ток»).

В 1969-м написал книгу воспоминаний «Жизнь певца».

Избирался депутатом Фрунзенского горсовета народных депутатов V–VII созывов.

Куда сходить

Спорт

  • В банкетном зале Consul прйдет турнир по спортивным бальным танцам Premier Cup;
  • молодежная сборная Кыргызстана по футзалу проведет товарищеский матч против сверстников из России в спорткомплексе Кыргызского футбольного союза.

Культура

  • В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открыты постоянные экспозиции, выставка графики, юбилейная выставка Виктора Шестопала и «Венгерские народные сказки»;
  • Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет спектакли «Мертвые души» и «Иван да Марья»;
  • на «Жаштык арене» выступит российский исполнитель JONY;
  • Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева покажет спектакли «Атадан калган туяк» и «Карлик Нос».

Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.

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Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

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