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Памятные даты
Дни истории и памяти предков в Кыргызстане
В Кыргызстане 7 и 8 ноября объявлены официальными праздничными Днями истории и памяти предков. Соответствующий указ подписал президент 26 октября 2017 года.
«В целях объективной исторической оценки национально-освободительного восстания и трагических событий 1916-го, Февральской и Октябрьской революций 1917 года, уроков и наследия советского периода развития, последствий политических репрессий XX века, а также отдавая дань памяти предкам, постановляется объявить 7 и 8 ноября ежегодно отмечаемыми Днями истории и памяти предков», — говорится в документе.
С 2025 года эти дни стали рабочими.
Люди, которые меняли мир
Умер поэт Исмаил Борончиев
В 1978-м умер кыргызский советский акын-импровизатор, поэт Исмаил Борончиев. Народный артист Киргизской ССР (1958).
Родился в 1910 году в селе Алчалуу.
В 1936-м его принимают солистом в Кыргосфилармонию. В том же году впервые в печати появилось его стихотворение «Первая пятилетка», в 1940-м — поэма «Шамбет», в 1949 году — «Ырлар жыйнагы» («Сборник стихотворений»).
Значительное место в творчестве занимают айтыши, с которыми Исмаил Борончиев выступал вместе с напарником Токтоналы Шабданбаевым. Они опубликованы в книгах «Айтыштар» («Айтыши») и «Кызыл кырман» («Красный ток»).
В 1969-м написал книгу воспоминаний «Жизнь певца».
Избирался депутатом Фрунзенского горсовета народных депутатов V–VII созывов.
Куда сходить
Спорт
- В банкетном зале Consul прйдет турнир по спортивным бальным танцам Premier Cup;
- молодежная сборная Кыргызстана по футзалу проведет товарищеский матч против сверстников из России в спорткомплексе Кыргызского футбольного союза.
Культура
- В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открыты постоянные экспозиции, выставка графики, юбилейная выставка Виктора Шестопала и «Венгерские народные сказки»;
- Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет спектакли «Мертвые души» и «Иван да Марья»;
- на «Жаштык арене» выступит российский исполнитель JONY;
- Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева покажет спектакли «Атадан калган туяк» и «Карлик Нос».
Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».
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