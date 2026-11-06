Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
В Бишкеке 6 ноября ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет +23 градуса.
Отключение света, газа, воды
- 9.30-16.00 — отрезки улиц Пархоменко, Куликовской, переулков Черкесский, Пишпекский;
- 13.00-16.00 — отрезки улиц Фрунзе, Суюмбаева;
- 9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Солтон-Сары, Нур-Ордо, Арпа, Кырчын, Кетмен-Тобо, Кут-Ордо, Торогелди-Батыр, Шамшы, Бугу-Эне, Тагай-Бий, Биримдик, Ала-Мышык, Барбулак);
- 9.00-13.00 — улица Джаманбаева, дом 8, отрезки улиц Репина, Боромбая, Ахунбаева, Булана Насирова;
- 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Ителги, Биримдик, Солтон-Сары, Каркыра, Арпа), отрезки улиц Кочкорской, Матыева, Щорса, Красной, Туюкской, Ногина, Розы Люксембург, Тыныбекова, Гагарина, Садырбаева, Термечикова, переулков Беговой, Верхний, Волжский, Баррикадный, Лазурный, села Нижняя Ала-Арча (улицы Коллекторная, Кыргызская, Панфилова, переулок Советский), Кашка-Суу (улицы Эркин, Медерова, Ала-Арчинская, Озгоруш, Достук, Раимбекова, Лесхоз, Новостройка), Байтик (улицы Эшмамбета, Новостройка, Суюмбаева, Раимбекова, Байтика, Ала-Арчинская, Береговая, Дружбы, Сейтека, переулок Молодежный, жилмассив «Ынтымак», СПК «Гидрогеолог», садовое товарищество «Жазуучу»), Таш-Добо (улица Дачная), Кой-Таш (улицы Аблесова, Проектируемая, Кой-Ташская, Бектенова, переулок Новый);
- 12.00-17.00 — отрезки улиц Матыева, Луначарской, Туюкской, Островского, Льва Толстого, Красной, Садырбаева, переулков Фабричный, Базарный, Веселый;
- 13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Сыпайы, Семиз-Бел, Кадыр-Аке, Садыр-Аке, Ак-Шумкар, Сакеева, Тагай-Бий, Каркыра, Апшыр, Бурана, Ак-Жол, Дуйшебаева, Арстанбек Буйлаш уулу), улица Джаманбаева, дом 10;
- 9.00-15.30 — село Пригородное (улицы Жаштык, Гагарина, Новая, Островского, Юбилейная).
У кого намечается той
Атабек Азисбеков
Родился 6 ноября 1995 года. Борец греко-римского стиля. Участник Олимпиады в Токио.
Люди, которые меняли мир
Родился государственный деятель Турдакун Усубалиев
Родился 6 ноября 1919-го в селе Кочкор Нарынской области. Государственный и партийный деятель, Герой Кыргызской Республики.
Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР с 1961 по 1985 год. С его деятельностью связаны развитие промышленности и сельского хозяйства, науки и образования, массовое жилищное строительство и сооружение архитектурных ансамблей площадей Ала-Тоо и Победы в Бишкеке, построены Токтогульская ГЭС и ряд других электростанций.
Являлся депутатом Собрания народных представителей Жогорку Кенеша, был председателем комитета по депутатским полномочиям, этике, связям с общественными объединениями и средствами массовой информации. В июне 2008-го был соучредителем политического движения «Единый Кыргызстан».
Умер 7 сентября 2015 года.
Родился поэт Омор Султанов
Родился 6 ноября 1935 года в селе Тосор Иссык-Кульской области. Прозаик, народный поэт КР, видный общественный деятель, президент Международной общественной академии поэзии КР.
Печатается с 1957-го. Первый поэтический сборник «Тоо кундору» («Горные дни») издан в 1961 году.
В 1967-м выпущен сборник повестей и очерков «Ак жол, кек асман» («Белая дорога, синее небо»).
Написал несколько сценариев к полнометражным художественным и документальным фильмам, снятым на киностудии «Кыргызфильм».
Перевел на кыргызский язык стихотворения Пабло Неруды, поэму Михаила Лермонтова «Демон». Является соавтором около 20 переводных коллективных сборников.
Умер 3 апреля 2022 года.
Расстрелян ученый Касым Тыныстанов
В 1901 году в селении Чырпыкты Пржевальского уезда Семиреченской области (ныне Иссык-Кульский район одноименной области) родился кыргызский ученый, поэт и государственный деятель Касым Тыныстанов.
В 1923-м составил реформированный кыргызский алфавит на основе арабского, на котором в 1924 году вышла его книга для чтения «Окуу китеби», а позднее ряд букварей.
Издал ряд работ по кыргызскому языкознанию.
Перу Касыма Тыныстанова принадлежит ряд стихотворений. Среди них сборник «Касым ырларынын жыйнагы» (1925), а также переводы на кыргызский язык «Интернационала» и басен Ивана Крылова.
В 1938-м необоснованно репрессирован и 6 ноября того же года расстрелян. В 1957-м реабилитирован.
Куда сходить
Культура
- В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открыты постоянные экспозиции, выставка графики, юбилейная выставка Виктора Шестопала и «Венгерские народные сказки»;
- Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет драму «Исповедь».
Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».
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