В Бишкеке 6 ноября ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет +23 градуса.

Отключение света, газа, воды

9.30-16.00 — отрезки улиц Пархоменко, Куликовской, переулков Черкесский, Пишпекский;

13.00-16.00 — отрезки улиц Фрунзе, Суюмбаева;

9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Солтон-Сары, Нур-Ордо, Арпа, Кырчын, Кетмен-Тобо, Кут-Ордо, Торогелди-Батыр, Шамшы, Бугу-Эне, Тагай-Бий, Биримдик, Ала-Мышык, Барбулак);

9.00-13.00 — улица Джаманбаева, дом 8, отрезки улиц Репина, Боромбая, Ахунбаева, Булана Насирова;

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Ителги, Биримдик, Солтон-Сары, Каркыра, Арпа), отрезки улиц Кочкорской, Матыева, Щорса, Красной, Туюкской, Ногина, Розы Люксембург, Тыныбекова, Гагарина, Садырбаева, Термечикова, переулков Беговой, Верхний, Волжский, Баррикадный, Лазурный, села Нижняя Ала-Арча (улицы Коллекторная, Кыргызская, Панфилова, переулок Советский), Кашка-Суу (улицы Эркин, Медерова, Ала-Арчинская, Озгоруш, Достук, Раимбекова, Лесхоз, Новостройка), Байтик (улицы Эшмамбета, Новостройка, Суюмбаева, Раимбекова, Байтика, Ала-Арчинская, Береговая, Дружбы, Сейтека, переулок Молодежный, жилмассив «Ынтымак», СПК «Гидрогеолог», садовое товарищество «Жазуучу»), Таш-Добо (улица Дачная), Кой-Таш (улицы Аблесова, Проектируемая, Кой-Ташская, Бектенова, переулок Новый);

12.00-17.00 — отрезки улиц Матыева, Луначарской, Туюкской, Островского, Льва Толстого, Красной, Садырбаева, переулков Фабричный, Базарный, Веселый;

13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Сыпайы, Семиз-Бел, Кадыр-Аке, Садыр-Аке, Ак-Шумкар, Сакеева, Тагай-Бий, Каркыра, Апшыр, Бурана, Ак-Жол, Дуйшебаева, Арстанбек Буйлаш уулу), улица Джаманбаева, дом 10;

9.00-15.30 — село Пригородное (улицы Жаштык, Гагарина, Новая, Островского, Юбилейная).

У кого намечается той

Атабек Азисбеков

Родился 6 ноября 1995 года. Борец греко-римского стиля. Участник Олимпиады в Токио.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Турдакун Усубалиев

Родился 6 ноября 1919-го в селе Кочкор Нарынской области. Государственный и партийный деятель, Герой Кыргызской Республики.

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР с 1961 по 1985 год. С его деятельностью связаны развитие промышленности и сельского хозяйства, науки и образования, массовое жилищное строительство и сооружение архитектурных ансамблей площадей Ала-Тоо и Победы в Бишкеке, построены Токтогульская ГЭС и ряд других электростанций.

Являлся депутатом Собрания народных представителей Жогорку Кенеша, был председателем комитета по депутатским полномочиям, этике, связям с общественными объединениями и средствами массовой информации. В июне 2008-го был соучредителем политического движения «Единый Кыргызстан».

Умер 7 сентября 2015 года.

Родился поэт Омор Султанов

Родился 6 ноября 1935 года в селе Тосор Иссык-Кульской области. Прозаик, народный поэт КР, видный общественный деятель, президент Международной общественной академии поэзии КР.

Печатается с 1957-го. Первый поэтический сборник «Тоо кундору» («Горные дни») издан в 1961 году.

В 1967-м выпущен сборник повестей и очерков «Ак жол, кек асман» («Белая дорога, синее небо»).

Написал несколько сценариев к полнометражным художественным и документальным фильмам, снятым на киностудии «Кыргызфильм».

Перевел на кыргызский язык стихотворения Пабло Неруды, поэму Михаила Лермонтова «Демон». Является соавтором около 20 переводных коллективных сборников.

Умер 3 апреля 2022 года.

Расстрелян ученый Касым Тыныстанов

В 1901 году в селении Чырпыкты Пржевальского уезда Семиреченской области (ныне Иссык-Кульский район одноименной области) родился кыргызский ученый, поэт и государственный деятель Касым Тыныстанов.

В 1923-м составил реформированный кыргызский алфавит на основе арабского, на котором в 1924 году вышла его книга для чтения «Окуу китеби», а позднее ряд букварей.

Издал ряд работ по кыргызскому языкознанию.

Перу Касыма Тыныстанова принадлежит ряд стихотворений. Среди них сборник «Касым ырларынын жыйнагы» (1925), а также переводы на кыргызский язык «Интернационала» и басен Ивана Крылова.

В 1938-м необоснованно репрессирован и 6 ноября того же года расстрелян. В 1957-м реабилитирован.

Куда сходить