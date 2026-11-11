Седьмой претендент. Бактыбек Калмаматов выдвинулся в президенты

Бактыбек Калмаматов сегодня подал в Центризбирком заявление о выдвижении своей кандидатуры на должность президента Кыргызстана. Об этом сообщили в ЦИК.

Бактыбек Калмаматов намерен участвовать в выборах в порядке самовыдвижения.

Бактыбеку Калмаматову 42 года. В 2010-2015 годах был депутатом Жогорку Кенеша от партии «Ата Мекен». Участвовал в президентских выборах в январе 2021-го и набрал около 0,5 процента голосов.

Напомним, срок выдвижения кандидатов на выборах президента продлится до 13 ноября этого года. Выборы пройдут 27 января 2027-го.

Ранее о намерении участвовать в выборах заявили Аймен Касенов, Азамат Эсенбеков, Сыймык Жапыкеев, Акай Кыдыров, Исхак Масалиев и действующий глава государства Садыр Жапаров.