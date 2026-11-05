Сборная команда МЧС Кыргызстана участвует в соревнованиях в Баку
Сборная команда МЧС Кыргызстана в составе девяти спортсменов участвует в чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Баку (Азербайджан).
По данным пресс-центра МЧС, 4 ноября в рамках чемпионата состоялись соревнования по подъему по штурмовой лестнице на четвертый этаж учебной башни.
В этой дисциплине спортсмены продемонстрировали скорость, ловкость, силу и профессиональное мастерство, преодолевая дистанцию на время.
В рамках чемпионата участники соревнуются в нескольких дисциплинах:
- подъем по штурмовой лестнице на второй и четвертый этажи учебной башни;
- преодоление 100-метровой полосы с препятствиями;
- пожарная эстафета 4×100 метров;
- боевое развертывание.
Чемпионат мира проходит со 2 по 8 ноября.